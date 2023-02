Google pracuje nad nową przeglądarką na iOS

W sieci pojawiły się informacje, że Google rozwija nową przeglądarkę na iOS, która nie będzie oparta na silniku WebKit. To naprawdę duża zmiana, bo byłby to pierwszy tego typu program dla urządzeń Apple. W związku z tym przed twórcami pojawiają się pewne problemy, jednak Google widzi już na horyzoncie ich rozwiązanie.

Nowe prawo odmieni zasady App Store?

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi aplikacji w sklepie App Store, przeglądarki i aplikacje z możliwością przeglądania stron internetowych muszą wykorzystywać odpowiednie środowisko WebKit i Javascript WebKit. Niemniej jednak Google rozpoczyna poszukiwanie innych sposobów na oferowanie przeglądania stron w systemie iOS, bez korzystania z silnika przeglądarki zatwierdzonego przez Apple. Taka polityka firmy w przyszłości może zostać zakwestionowana w wyniku zmian prawnych.

Nowe prawo Unii Europejskich dotyczące Rynków Cyfrowych, które zostało przyjęte w listopadzie zeszłego roku, może zmusić Apple do dokonania zmian w dostępie dla deweloperów do platformy iOS, włączając w to możliwość umożliwienia dostępu do sklepów z aplikacjami stron zewnętrznych. Gdyby użytkownicy urządzeń Apple mogli instalować apki nie tylko ze sklepu App Store, to proste jest, że inne sklepy będą mogły ustalać własne zasady dotyczące treści aplikacji. To z kolei oznacza, że przeglądarka oferowana na system iOS nie będzie już ograniczona tylko do reguły dotyczącej wykorzystania WebKit.

Raport amerykańskiego Narodowego Urzędu ds. Telekomunikacji i Informacji opublikowany 1 lutego wskazuje również, jak polityka Apple stworzyła niepotrzebne bariery dla deweloperów aplikacji, w tym ograniczenia funkcjonalne, które stawiają niektóre aplikacje na preferowanej pozycji. To właśnie w tych zmianach w prawie i w konieczności dostosowania się do nich przez Apple Google wypatruje swojej szansy na stworzenie nowej przeglądarki na urządzenia Giganta z Cupertino.

Eksperymentalna przeglądarka Google

Jak donosi portal The Register, deweloperzy Google Chromium rozpoczęli prace nad eksperymentalną przeglądarką internetową dla systemu iOS firmy Apple, korzystając z silnika Blink. Eksperymentalny projekt przeglądarki Google na iOS może być oznaką, że firma spodziewa się zmian w zasadach platformy Apple, które umożliwiłyby jej wypuszczenie przeglądarki opartej na własnym silniku.

Rzecznik Google, zapytany o trwające prace, odpowiedział, że ta eksperymentalna aplikacja będzie używana do pomiaru opóźnień grafiki i wprowadzania danych poprzez dostarczanie śladów do analizy. Dodał on również, że aplikacja content_shell jest wyłącznie eksperymentalna i na razie nie trafi do użytkowników.

Przeglądarka Google przeznaczona na urządzenia z iOS oparta na zupełnie innym silniku niż Web Kit mogłaby znacząco zmienić, jak również poprawić wydajność działania programu oraz komfort przeglądania stron internetowych przez użytkowników urządzeń Apple.