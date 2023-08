Google Chrome dzięki tej zmianie upodobni się do Safari

W testowej wersji Google Chrome na iOS pojawiła się nowa funkcja, która powinna ucieszyć użytkowników iPhone’ów z dużymi ekranami. Otóż będzie można łatwo zmienić położenie paska adresu, przypinając go do dołu ekranu.

Google Chrome z nowym ustawieniem

Wśród głównych nowości w iOS 15 z pewnością znalazła się zmiana położenia paska adresu w Safari. Otóż wprowadzono wówczas możliwość jego przeniesienia na dół, co jak najbardziej ułatwiło obsługę iPhone’ów z większymi ekranami z użyciem tylko jednej ręki. Oczywiście osoby, którym nie podoba się taki układ, mogą powrócić do poprzedniego ustawienia z paskiem adresu znajdującym się na górze.

Jak wynika z nowości odkrytych w Google Chrome na iOS, rozwiązanie znane z Safari trafi również do przeglądarki internetowej z Mountain View. Obecnie zmiana dostępna jest w wersji beta aplikacji, ale niebawem powinna trafić do kanału stabilnego, a więc do wszystkich użytkowników.

Podobnie jak w Safari, w Google Chrome pojawiła się nowa opcja w ustawieniach, która pozwala na zmianę położenia pasku adresu. Mamy możliwość umieszczenia paska na górze lub na dole ekranu. Tak, to już wszystko, ale zdecydowania taka opcja dla wielu osób może znacząco podnieść komfort korzystania z przeglądarki na iPhone’ach.

Zmianę można już testować

Nowość jest obecnie dostępna w wersji beta, więc każdy zainteresowany może ją przetestować. Najpewniej wystarczy po prostu zainstalować wersję testową przeglądarki, aby zobaczyć nową opcję w ustawieniach – tak to wyglądało w moim przypadku. Jeśli jednak wciąż nie widzicie omawianej nowości, to warto włączyć następującą flagę chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state i ponownie uruchomić przeglądarkę internetową.

Wątpię, aby ta zmiana spowodowała przesiadkę użytkowników z Safari na Google Chrome. Jednak wprowadzenie takiej funkcji dla osób, które preferują jednak przeglądarkę Google na iPhone’ach, to jak najbardziej przyjemny ruch w wykonaniu firmy z Mountain View.

Możliwe, że już w najbliższej, większej aktualizacji omawiana nowość pojawi się w stabilnej wersji Google Chrome na iOS. Pozostaje więc cierpliwie poczekać lub ewentualnie sięgnąć teraz po wersję beta.