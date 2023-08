PlayStation Portal oficjalnie. Znamy cenę i szczegóły

Wreszcie poznaliśmy szczegóły dotyczące PlayStation Portal, wcześniej znanego również jako Project Q. Producent podzielił się z nami informacjami na temat tego sprzętu, jego ceną oraz możliwościami.

PlayStation Portal ma… przeciętną specyfikację

Od momentu ogłoszenia Project Q było wiadomo, że PlayStation będzie bardzo trudno przyciągnąć graczy do tego urządzenia. W końcu sprzęt nie będzie mógł samodzielne odpalić gry, więc gracze zastanawiali się, po co komu taki handheld. Nic w tym dziwnego, w końcu dość sporo osób ma tablet, do którego może podłączyć pada i grać w opcji „remote”. Niepotrzebne jest do tego dedykowane urządzenie niepotrafiące nic innego.

Tak prezentuje się PlayStation Portal (źródło: tabletowo.pl)

Mimo wszystko gamingowy gigant zdecydował się na wypuszczenie nowego sprzętu. Przed Wami PlayStation Portal, czyli przenośne urządzenie do grania w produkcje z PlayStation 5. Portal pozwoli jedynie na odpalenie tytułów z PS5 i został wyposażony w 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Nie mamy więc ani OLED, ani AMOLED. Co więcej, zabrakło także 120 Hz.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wiemy już, że na bokach PlayStation Portal znalazły się kontrolery. To nic innego, jak przepołowiony na pół DualSense osadzony po lewej i prawej stronie ekranu. Co więcej, pad do Portala ma mieć te same adaptacyjne triggery i haptykę, co „oryginalny” DualSense. Trudno tutaj nie mówić o absurdzie, ponieważ brakuje lepszego ekranu o wyższej częstotliwości odświeżania, a dodanie kontrolera DualSense to po prostu pójście na łatwiznę.

Absurdów ciąg dalszy

Jak już wspomnieliśmy, PlayStation Portal trudno będzie odnieść sukces. Szczególnie, że sprzęt wyceniono na 220 euro, co daje nam prawie 1000 złotych. Jak więc uzasadnić wydanie 1000 złotych na zakup sprzętu, który potrafi odpalić tylko gry z PS5 i potrzebuje do tego uruchomionej konsoli, ponieważ Portal NIE pozwoli na uruchomienie żadnej z produkcji z usług chmurowych. Absurd, prawda?

Aby móc korzystać z tego sprzętu będziemy musieli podłączyć go do tego samego Wi-Fi, co PlayStation 5, więc w podróż również tego nie weźmiesz. Trudno uzasadnić takie decyzje ze strony PlayStation. Dobrą wiadomością z kolei jest to, że wyświetlacz w PlayStation Portal będzie dotykowy. Handheld ma posiadać także wbudowane głośniki oraz minijacka 3,5 mm.

PlayStation poinformowało również o nowych słuchawkach, o których wiadomo już od kilku miesięcy. Pulse Elite i Pulse Explore mają zapewnić „nowe wrażenia użytkownikom”. Elite to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy posiadający ANC oraz wysuwany mikrofon. W zestawie załączono także specjalny stelaż. Z kolei Explore to douszne słuchawki, mające dwa mikrofony oraz wsparcie AI w filtrowaniu odgłosów, a także ANC. Pulse Elite wyceniono na 150 euro, czyli około 699 złotych, a Explore na 220 euro, czyli prawie 999 złotych.