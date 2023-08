Fenomenalne słuchawki HyperX Cloud III zadebiutowały w nowej wersji

Słuchawki HyperX Cloud III z pewnością są jednymi z najlepszych w swojej kategorii. W związku z tym, zdecydowanie cieszy fakt, że właśnie doczekały się nowego, bezprzewodowego wariantu.

Nowa wersja słuchawek HyperX Cloud III

Jakub wystawił omawianym słuchawkom ocenę 9 na 10 możliwych punktów, co świadczy, że mamy do czynienia z produktem bardzo dobrym, mającym długą listę zalet – m.in. wysoka jakość wykonania, świetny dźwięk czy dopracowane oprogramowanie. Jeśli szukacie dobrych słuchawek, to jak najbardziej warto się zainteresować modelem HyperX Cloud III.

Jeśli natomiast szukacie bardzo dobrych słuchawek, ale zależy Wam również na bezprzewodowej łączności, bowiem nie chcecie męczyć się z kablami, to tutaj warto przyjrzeć się słuchawkom HyperX Cloud III Wireless. Zostały one zaprezentowane podczas targów Gamescom i zapowiadają się naprawdę obiecująco.

Producent chwali się, że słuchawki zostały dostrojenie przez inżynierów dźwięku HyperX, co ma zapewnić nieskazitelną jakość dźwięku. Na wrażenia dźwiękowe mają mieć wpływ przede wszystkim ustawione pod kątem 53-milimetrowe przetworniki zwiększające precyzję dźwięku, kierując go pod optymalnym kątem, co przekłada się na lepszą akustykę. Do tego dochodzi jeszcze obsługa technologii DTS Headphone:X Spatial Audio, która ma zapewnić lepsze wrażenia podczas przemierzenia wirtualnych światów.

Słuchawki HyperX Cloud III Wireless wyposażone są w odłączany mikrofon o średnicy 10 mm ze wskaźnikiem wyciszenia LED, który oferuje jeszcze czystszy dźwięk w porównaniu do poprzedników. Użytkownicy mogą bez trudu regulować głośność i wyciszać mikrofon bezpośrednio z nausznika zestawu słuchawkowego. Dodatkowo mikrofon jest wyposażony w wewnętrzny filtr z metalowej siatki, eliminujący potrzebę stosowania pop-filtra.

Producent zaznacza, że nowe słuchawki oferują wysoką jakość wykonania. Otóż wykorzystują one w pełni metalową ramę ze stalowym pałąkiem i aluminiowymi widełkami, a więc materiały, które możemy uznać za „premium”. Konstrukcja słuchawek łączy w sobie solidność z wysokiej jakości komfortem miękkiej skóry. W założeniach noszenie ich ma być wygodne nawet podczas dłuższych sesji grania.

Należy jeszcze dodać, że wbudowane akumulatory pozwalają nawet na 120 godzin pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście wynik może się różnić od sposobu używania słuchawek – np. ustawionego poziomu głośności. HyperX Cloud III Wireless do pełna można naładować w 4,5 godziny. Słuchawki ważą 330 gramów (342 gramów z mikrofonem).

Ile trzeba zapłacić?

Dowiedzieliśmy się, że nowe słuchawki HyperX Cloud III będą dostępne w sugerowanej cenie 179,99 euro. Na ujawnienie polskiej ceny musimy jeszcze trochę poczekać.