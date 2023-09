Czekasz, aż Sony Xperia 5 V trafi do sprzedaży w Polsce? Te informacje powinny Cię zainteresować

Nowa Sony Xperia 5 V zadebiutowała oficjalnie 1 września 2023 roku i teraz czekamy, aż trafi do sprzedaży w Polsce. Konkretnej daty wciąż nie znamy, natomiast wiemy już, co producent będzie dorzucał w prezencie do zamówionych w przedsprzedaży egzemplarzy. Pojawiły się też informacje na temat ceny smartfona.

Taki gratis Sony będzie dorzucać do nowego smartfona Xperia 5 V

Z jakiegoś powodu polski oddział nie ma w zwyczaju od razu w momencie premiery nowych smartfonów informować, ile będą kosztowały i jaka oferta przedsprzedażowa została przygotowana dla klientów w Polsce. Wystarczyła jednak odrobina cierpliwości i znamy odpowiedź na oba pytania, choć w pierwszym wciąż „połowicznie”.

Na polskiej stronie Sony można już zapisać się do newslettera, aby bezzwłocznie (takiego określenia użyto) otrzymać informację o możliwości zamówienia nowej Xperii 5 V. Jednocześnie producent pokazał, na jaki gratis będą mogli liczyć klienci, którzy zdecydują się zamówić najnowszego high-enda w przedsprzedaży.

Bez zaskoczeń – otrzymają oni słuchawki. Zaskoczeniem może być jednak jakie – bo jest to model WH-CH720N, który w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje zaledwie 419 złotych, zatem nie jest to szczególnie cenny gratis (choć oddać im trzeba to, że oferują technologię redukcji hałasu i mogą grać przez nawet 35 godzin na akumulatorze).

Dla przypomnienia, osoby, które zamówiły w przedsprzedaży zeszłoroczny model, tj. Sony Xperia 5 IV, otrzymały w prezencie słuchawki LinkBuds S, które wówczas były sprzedawane za 649 złotych. W tym roku Japończycy są zatem nieco mniej hojni, żeby nie powiedzieć, że bardziej skąpi. Mimo wszystko klienci powinni być zadowoleni z przygotowanego gratisu.

Ile będzie kosztowała Sony Xperia 5 V?

Jak zostało wspomniane, polski oddział nie podał polskiej ceny nowego high-enda. Sony Xperia 5 V kosztowała na start 4899 złotych i niewykluczone, że na podobnym poziomie zostanie ustalona cena Xperii 5 V. Niemiecki oddział marki podał bowiem, że w Niemczech ma być sprzedawana za 999 euro, co jest równowartością ~4625 złotych.

Tutaj warto zauważyć, że Xperia 5 IV kosztowała na start w Niemczech 1049 euro, zatem więcej niż Xperia 5 V, ale nie wiemy, czy oznacza to też obniżkę ceny w Polsce, ponieważ wpływ na cenę ma wiele różnych czynników. Nadzieja jednak jest, nawet jeśli mowa tu o nieznacznej obniżce względem poprzedniej generacji.

Xperia 5 V (źródło: Sony)

Polski oddział Sony poinformował, że Xperia 5 V zadebiutuje w sprzedaży w Polsce na przełomie września i października 2023 roku. Skoro już wiecie, co producent przygotował w przedsprzedaży i ile smartfon może kosztować, możecie już zacząć myśleć nad tym, czy go kupicie, czy nie.