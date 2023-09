Urządzenia z Androidem zyskają nowe funkcje. Sam Android też się zmieni

Android to dziś bardzo dojrzały system operacyjny, lecz jego potencjał jest właściwie nieograniczony. Google chce go wykorzystać, wzbogacając Andka o kolejne funkcje. Firma z Mountain View poinformowała dziś, co nowego zaoferują urządzenia z oprogramowaniem sygnowanym zielonym robotem, który również nieco się zmieni.

Urządzenia z Androidem zyskają nowe funkcje

Pierwszą z zapowiedzianych nowości jest widżet Assistant At a Glance, który – wykorzystując sztuczną inteligencję – wyświetli „pomocne informacje” na ekranie głównym smartfona, które mogą się przydać użytkownikowi w danym momencie. Google wymienia w jego przypadku na przykład precyzyjne alerty pogodowe, dynamiczne aktualizacje dotyczące podróży i przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach.

źródło: Google

Wrzesień 2023 roku przyniesie również kolejną już aktualizację aplikacji Lookout, która została stworzona z myślą o osobach słabowidzących i niewidomych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji użytkownicy, po wygenerowaniu opisu obrazu (Lookout jest bowiem w stanie opisać, co znajduje się na danym obrazie), będą mogli zadawać dodatkowe pytania. Jako przykład podano zdjęcie psa na plaży. Z wykorzystaniem nowej funkcji zadano najpierw pytanie „Czy plaża jest zajęta?” (tzn. czy znajduje się na niej dużo ludzi/zwierząt) – Lookout wygenerował odpowiedź, że nie, a następnie „Czy pies jest rozbawiony?” – tutaj pojawiła się odpowiedź, że tak.

Równocześnie Google poinformowało, że aplikacja Lookout (którą można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play na urządzenia z Androidem 6.0 i nowszym) zapewni obsługę kolejnych 11 języków (w tym japońskiego, koreańskiego i chińskiego), dzięki czemu łączna liczba wspieranych języków wzrośnie do 34. Co ważne: na liście znajduje się też polski, więc użytkownicy w Polsce również mogą wykorzystywać ją na co dzień, bowiem jest ona bardzo pomocna dla osób słabowidzących i niewidomych.

źródło: Google

Od teraz urządzenia z Androidem pozwolą również na importowanie do Portfela Google zdjęć, na których znajdują się kody QR i kody kreskowe – dzięki temu możliwe będzie dodanie do Portfela Google na przykład kart bibliotecznych czy wejściówek na siłownię bez konieczności skanowania fizycznych kart. Ponadto firma z Mountain View zapowiedziała, że użytkownicy Android Auto dostaną możliwość korzystania z aplikacji Zoom i Webex by Cisco (początkowo w wersji beta) – będą mogli rozpoczynać spotkania głosowe i do nich dołączać, a także przeglądać harmonogramy spotkań na wyświetlaczu samochodowym. I to wszystko bez konieczności sięgania po smartfon.

źródło: Google

Dzięki najnowszej aktualizacji Androida użytkownicy będą mogli również dodać nową akcję do rutyny, dzięki której otrzymają podsumowanie informacji na temat swojej aktywności i/lub snu (Google da możliwość wybrania jednej lub obu kategorii). W przypadku snu trzeba będzie jednak wcześniej ustawić godziny snu i godzinę rozpoczęcia snu, aby funkcja ta miała punkt odniesienia.

źródło: Google

Jednocześnie Google zapowiedziało pojawienie się w sklepie Google Play nowej serii oryginalnych materiałów wideo pod nazwą The Play Report, w których mają być przedstawiane najnowsze i najlepsze aplikacje oraz gry dostępne w tym repozytorium na urządzenia z Androidem. Omawiać będą je różne osoby, w tym twórcy i pracownicy Google. Początkowo, w ramach pilotażu, dostęp do The Play Report dostaną jednak wybrani użytkownicy w Stanach Zjednoczonych – nie wiemy, czy w przyszłości dostępność zostanie rozszerzona na inne kraje.

Sam Android też się nieco zmieni

Google nie tylko zwiększa sukcesywnie funkcjonalność systemu operacyjnego sygnowanego zielonym robotem, ale też samego Androida, a dokładniej jego identyfikację wizualną. Dziś oficjalnie poinformowano, że od teraz będzie stosowany zapis Android zamiast android. Ponadto zapowiedziano „zupełnie nowy wygląd 3D” – dzięki temu bugdroid ma mieć „większy wymiar i dużo więcej charakteru”.

Na załączonym poniżej filmie możecie zobaczyć, jak to ma wyglądać w praktyce: