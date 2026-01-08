Gmail zmienia zasady. Za te funkcje nie trzeba już płacić

Google zapowiedziało nowości w Gmailu, a także poznaliśmy funkcje AI, które właśnie stały się bezpłatne. Celem zmian jest zwiększenie atrakcyjności usługi w oczach użytkowników.

Nowe funkcje AI trafią do Gmaila

W Google trwają intensywne prace nad rozwojem sztucznej inteligencji. Niedawno poznaliśmy możliwości Gemini 3, natomiast teraz firma zapowiedziała nowości w Gmailu, które oczywiście oparte są na AI.

Na początku wypada przypomnieć, że wcześniej AI Overviews zawitało do wyszukiwarki Google. Z kolei w ramach najnowszej aktualizacji wprowadzane jest do Gmaila i ma działać na podobnych zasadach. Zadaniem jest bowiem dostarczanie zwięzłych odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników. W tym przypadku odpowiedzi będą dotyczyć zawartości skrzynki, więc zazwyczaj otrzymamy krótkie podsumowanie.

AI Overviews w Gmailu ma sprawić, że w wielu scenariuszach nie będzie już konieczne szukanie konkretnej wiadomości za pomocą słów kluczowych. Zamiast tego wystarczy wpisać pytanie w języku naturalnym, przykładowo „Jak nazywał się hydraulik, który wycenił remont mojej łazienki w zeszłym roku?”.

źródło: Google

Możliwość zadawania pytań w AI Overviews w Gmailu od dziś będzie pojawiać się u subskrybentów Google AI Pro i Ultra. Natomiast proste podsumowania konwersacji wykonywane przez tę funkcję trafią bezpłatnie do wszystkich użytkowników.

Google pochwaliło się także AI Inbox, czyli świeżym podejściem do skrzynki odbiorczej. Nowość, oparta na sztucznej inteligencji, filtruje niepotrzebne wiadomości, zapewniając podgląd tylko najważniejszych informacji.

źródło: Google

Automatycznie identyfikowane są nawet osoby VIP, które mają być traktowane priorytetowo. Następnie, na podstawie zebranych danych, generowane jest obszerne podsumowanie, a to wszystko – jak zapewnia Google – z zachowaniem możliwie najwyższego poziomu prywatności.

W pierwszej fazie rozwiązanie AI Inbox zostanie udostępnione zaufanym testerom, a w nadchodzących miesiącach ma być szerszej wdrożone. Szczegóły nie są jednak znane.

Za te funkcje AI w Gmailu nie trzeba już płacić

Co prawda okres świąteczny już za nami, ale Google postanowiło przygotować prezenty dla użytkowników Gmaila. Wybrane funkcje AI, które dotychczas wymagały opłacenia subskrypcji w ramach Google AI, właśnie stały się bezpłatne. Warto jednak mieć na uwadze, że niekoniecznie możesz mieć do nich dostęp, bowiem mogą występować ograniczenia językowe.

źródło: Google

Pierwsza z tych funkcji to Help Me Write. Może ona napisać wiadomość e-mail lub doszlifować już utworzone i niedokończone wiadomości, zachowując przy tym styl pisania zbliżony do użytkownika. Z kolei druga funkcja zapewnia dostęp do sugestii odpowiedzi, które pozwalają odpowiedzieć na wiadomość za pomocą tylko kilku kliknięć.

Obie funkcje są już udostępniane, aczkolwiek cały proces może trochę potrwać. Wypada jeszcze dodać, że nie jest to jedyna świetna wiadomość w ostatnim czasie. Otóż wcześniej dowiedzieliśmy się, że Google w końcu pozwoli zmienić adres Gmail.