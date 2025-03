Nowość w Google. Wyszukiwarka szybciej udzieli Ci odpowiedzi

AI Overviews, czy też Przegląd od AI, to funkcja, która poważnie zmienia sposób, w jaki szukamy informacji, a przede wszystkim: uzyskujemy odpowiedzi. Doczekaliśmy się jej wprowadzenia w naszym kraju.

Google wprowadza AI Overviews w Polsce

W Stanach Zjednoczonych jest dostępna już od blisko roku, w październiku dotarła do wielu kolejnych krajów, a na początku marca 2025 roku pisaliśmy, że najwyraźniej trwają testy funkcji AI Overviews w Polsce – jako Przegląd od AI. I, rzeczywiście, teraz rozwiązanie to oficjalnie zostało uruchomione w naszym kraju.

Na wprowadzeniu tej funkcji zyskają użytkownicy, którzy oczekują jak najmniejszej liczby kliknięć i jak najszybszego uzyskiwania odpowiedzi. Zamiast konieczności samodzielnego poszukiwania informacji, otrzymują bowiem wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie, które w przypadku mniej złożonych zagadnień może okazać się zupełnie wystarczające. Jest to swego rodzaju rozwinięcie fragmentów wyróżnionych, czyli ramki z fragmentem artykułu, wyświetlającej się nad wynikami.

Nad całością czuwają, oczywiście, modele Google Gemini. Nie tylko potrafią one odnajdywać informacje w różnych miejscach, ale też syntezować je, aby dostarczyć użytkownikowi zwięzłą i konkretną odpowiedź. Warto przy tym pamiętać, że sztuczna inteligencja może się pomylić, coś źle zinterpretować albo połączyć informacje, które do łączenia się nie nadają. Traktuj AI jako coś, co pomaga, a nie wyręcza.

Wprowadzenie tej funkcji pomóc może również samemu gigantowi zza Atlantyku. Coraz częściej można bowiem spotkać się z sytuacją, kiedy o nurtujące nas zagadnienia pytamy nie starego wujka, lecz właśnie sztuczną inteligencję. ChatGPT, Copilot czy rozmaici inni asystenci po prostu odpowiadają, zamiast zapraszać na poszukiwania odpowiedzi na własną rękę. Integrując to rozwiązanie, Google może mieć coś dla każdego i na każdą sytuację.

To nie jest win-win situation

Świat tak jest jednak pomyślany, że niezmiernie rzadko tam, gdzie jedni zyskują, nie ma drugich, którzy równocześnie by tracili. W tym przypadku potencjalnymi ofiarami mogą być wydawcy, a więc dostawcy treści, które będą częściej omijać użytkowników. To kolejny etap tego, co daje się obserwować od dawna.

Firma Google zdaje się jednak odpowiadać, że wcale nie będzie tak źle. Pod swoimi odpowiedziami będzie bowiem zostawiać linki do źródeł, a użytkownicy mogą spędzać więcej czasu na stronach, które okazały się pomocne w procesie odnajdywania odpowiedzi. Czy rzeczywiście tak będzie? Śmiem wątpić – przynajmniej w większości przypadków.

Podsumowanie AI Overviews (źródło: Bartłomiej Jakubowski / SEO/SEM Polska na Facebooku)

Z którejkolwiek perspektywy by na to nie patrzeć, można jednak nazwać wprowadzenie Przeglądu od AI dużą zmianą w polskim internecie. A przynajmniej zmianą, która ma potencjał, by wiele zmienić.

Pomimo oficjalnej zapowiedzi mnie jeszcze nie udało się natknąć na nową funkcję. A jak u Ciebie?