Nowe laptopy MSI. Progres widać gołym okiem

Firma MSI zaprezentowała na targach CES 2026 nowe laptopy: całkowicie przeprojektowaną serię Prestige dla użytkowników biznesowych, dobrze wyposażone modele z serii Modern do codziennych zastosowań oraz gamingowe maszyny spod znaków Raider, Stealth i Crosshair.

Nowe laptopy MSI z serii Prestige. Lekkie, a zarazem potężne

Zacznijmy od biznesowej serii Prestige. W 2026 roku składające się na nią modele są smuklejsze i lżejsze, a ich stylistyka – bardziej zaokrąglona. W dodatku zostały one w całości wykonane z aluminium. Wśród nich znajdują się Prestige 14 i Prestige 16, które ważą, odpowiednio, 1,32 kg i 1,59 kg.

Jeden i drugi ma na pokładzie procesor z rodziny Intel Core Ultra Series 3, nawet 64 GB RAM, akumulator o pojemności 81 Wh, zapewniający ponad 30 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu, a także zaawansowany układ chłodzenia z dwoma wentylatorami i komorą parową. Do tego dochodzi wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,8K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a całość uzupełnia bardzo duży (większy o 53% względem poprzedniej generacji) touchpad z obsługą gestów.

MSI Prestige
MSI Prestige (fot. MSI)

Równie wysoką wydajnością i smukłością cechować ma się laptop MSI Prestige 16 Flip, który – jak sama nazwa wskazuje – wyróżnia się 360-stopniowym zawiasem, umożliwiającym uzyskanie formy tabletu z dotykowym ekranem. W zestawie znajduje się rysik Nano Pen, który poza wysoką precyzją odznacza się także funkcją ultraszybkiego ładowania – wystarczy 15 sekund, by uzyskać 45 minut pracy.

MSI Prestige Flip
MSI Prestige Flip (fot. MSI)

Dla osób, które mobilność cenią ponad wszystko, przygotowany został natomiast 13-calowy model Prestige 13 AI+, którego waga wynosi zaledwie 899 g. Jego obudowę wykonano ze stopu magnezu i aluminium, a skrywa ona między innymi procesor Intel Core Ultra Series 3.

MSI Modern, czyli coś dla Kowalskiego

Przejdźmy tymczasem do laptopów kierowanych do szerszego grona użytkowników. W tej kategorii polecają się modele MSI Modern 14S oraz Modern 16S. Ich obudowy zostały wykonane z tworzywa sztucznego, uzupełnionego o elementy metalowe. W środku drzemią procesory Intel Core Ultra Series 3, a dzięki dwóm slotom na RAM istnieje możliwość rozbudowy zestawu.

MSI Modern 16S
MSI Modern 16S (fot. MSI)

Charakterystyczna dla serii Modern jest też duża liczba konfiguracji. Do wyboru są między innymi warianty z wyświetlaczami LCD i OLED. Na uwagę zasługuje również szeroka gama złączy (na czele z USB typu C, USB typu A, HDMI i RJ-45), a wszystko to przy grubości zaledwie 11,1 mm i wadze rozpoczynającej się od 1,3 kg.

Gamingowe nowości MSI z targów CES 2026

Spójrzmy teraz na nowości dla graczy. Ich listę otwierają laptopy MSI Raider 16 HX oraz Raider 16 Max HX. Ten drugi robi szczególnie duże wrażenie, bo jest w stanie dostarczyć aż 300 W mocy. Przyda się, bo na pokładzie ma procesor Intel Core Ultra 200HX i kartę graficzną GeForce RTX 5090 (lub RTX 5080). Do tego dochodzi pamięć DDR5, zaawansowany system chłodzenia z trzema wentylatorami, a całość uzupełnia wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,5K i częstotliwości odświeżania 240 Hz.

MSI Raider 16 Max HX
MSI Raider 16 Max HX (fot. MSI)

Z kolei MSI Stealth 16 AI+ stanowi propozycję dla osób, które oczekują wysokiej wydajności połączonej z pierwszorzędną mobilnością. Ma 16,6 mm grubości, waży mniej niż 2 kg, a w środku ma wydajny procesor z rodziny Intel Core, kartę graficzną z serii GeForce RTX 50, nawet 128 GB RAM i akumulator o pojemności 90 Wh. W kwestii łączności zaś użytkownik otrzymuje do dyspozycji porty USB-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i RJ-45.

MSI Stealth 16 AI+
MSI Stealth 16 AI+ (fot. MSI)

Gamingową ofertę domykają laptopy MSI Crosshair 16 HX oraz Crosshair 16 Max HX. To typowo gamingowy sprzęt, z procesorem Intel Core Ultra 200HX, grafiką z serii GeForce RTX 50 i nawet 128 GB RAM na pokładzie. Dostarcza do 200 W mocy i oferuje komfortowe warunki do gry, między innymi dzięki wyświetlaczowi OLED o rozdzielczości 1800p i częstotliwości odświeżania 165 Hz oraz klawiaturze z 24-strefowym podświetleniem RGB. Szeroka gama portów stanowi dopełnienie całości.

Pozostając w temacie gamingu, warto jeszcze wspomnieć, że na targach CES 2026 prezentacji doczekała się również przenośna konsola MSI Claw 8 AI+ w niebieskiej wersji kolorystycznej (Glacier Blue Edition). Pod względem specyfikacji nie zmieniło się nic.

MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition
MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition (fot. MSI)

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

