Nowość w Gmailu na Androidzie ułatwi szybkie odpisywanie na wiadomości

Google postanowiło odświeżyć interfejs aplikacji Gmail na Androidzie. Zmiany powinny zapewnić możliwość sprawniejszego odpisywania na otrzymane wiadomości.

Zmiany w aplikacji Gmail

Gmail cieszy się dużą popularnością zarówno wśród użytkowników smartfonów z Androidem, jak i osób korzystających z iPhone’ów. Najnowsza, odkryta zmiana skierowana jest do pierwszej grupy użytkowników, ale najpewniej z czasem powinna pojawić się również na iOS.

Otóż Google postanowiło zastąpić dotychczasowe trzy przyciski znajdujące się na dole – Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim i Przekaż dalej. W nowym projekcie na ich miejscu umieszczone zostało nowe okno wiadomości. Warto zaznaczyć, że to nowe okno jest stale wyświetlane u dołu ekranu i nie musimy przewijać wiadomości e-mail do końca, aby je zobaczyć.

Całość może kojarzyć się z oknami do wprowadzania tekstu w komunikatorach, takich jak Facebook Messenger czy Telegram. Przy lewej krawędzi pola do pisania znajduje się przycisk, który pozwala rozwinąć listę z dostępnymi opcjami – m.in. Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim i edycja odbiorców wiadomości. Natomiast z prawej mamy przycisk, który służy do otwarcia dużego okna tworzenia wiadomości. Do tego dochodzi jeszcze przycisk dodawania załącznika umieszczony tuż przy polu z lewej strony, a także przycisk wysłania emoji po przeciwnej stronie.

(fot. Android Police)

Oczywiście po kliknięciu na pole do wprowadzania tekstu, pole jest przesuwane do góry, aby zrobić miejsce dla klawiatury, tak samo jak w przypadku znanych komunikatorów. Pole cały czas może być dość niewielkich rozmiarów, co sprawia, że nadal widzimy wybraną część wiadomości, na którą odpowiadamy.

Najpewniej musisz jeszcze poczekać

Jak wskazuje serwis Android Police, obecnie zmiany w interfejsie nie są dostępne dla wszystkich użytkowników. Niewykluczone, że Google wprowadza nowość w Gmailu stopniowo i aktualnie mogą z niej korzystać tylko nieliczni użytkownicy. Oczywiście w najbliższym czasie dostępność powinna zostać rozszerzona.

Warto jeszcze wspomnieć, że zmiana wprowadzana jest po stronie serwera. W związku z tym, nie wystarczy po prostu zainstalować najnowszej wersji Gmaila, aby mieć dostęp do projektowanego sposobu odpowiadania na otrzymane wiadomości. Pozostaje więc cierpliwie czekać.