Bezprzewodowy Android Auto dostępny w większej liczbie samochodów

Mamy dobrą wiadomość dla fanów koreańskiej motoryzacji. Otóż w samochodach Hyundaia i Kia pojawiła się długo wyczekiwana bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay.

Nowoczesne auta, a potrzebny był kabel

Kia EV6 czy Hyundai Ioniq 5 to jedne z lepszych elektryków na rynku, na pokładzie których znalazło się wiele nowoczesnych rozwiązań. Niestety, dotychczas konieczne było korzystanie z kabla, gdy chcieliśmy mieć dostęp do Android Auto lub Apple CarPlay.

Na szczęście, już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje na temat wprowadzenia bezprzewodowej obsługi obu rozwiązań. Wówczas dowiedzieliśmy się, że zmiana ma dotyczyć nowych samochodów, ale również planowana jest aktualizacja systemu, która wprowadzi bezprzewodową łączność w wybranych, sprzedanych wcześniej autach. Natomiast teraz, długo wyczekiwana aktualizacja, jest już udostępniana użytkownikom.

Bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay

Jak wynika z najnowszych informacji, obie firmy rozpoczęły wdrażanie aktualizacji, która dodaje obsługę bezprzewodowej łączności w przypadku Apple CarPlay i Android Auto. Co ciekawe, obecnie nowość dotyczy klientów mieszkających na terenie Europy, a osoby z USA muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

(fot. GRI CARS)

Październikowa aktualizacja zawiera jeszcze inne nowości, jak chociażby funkcję „Oferty w pobliżu”, która na ekranie nawigacji wyświetla lokalizację punktów, takich jak kawiarnie, restauracje i inne. Pełna lista zmian dostępna jest na stronie Hyundaia, a także marki Kia. Na stronach internetowych znajdziecie również listę samochodów, które otrzymały nową wersję oprogramowania.

Niestety, jeśli chcemy mieć dostęp do bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay, to nie możemy zainstalować omawianej aktualizacji w formie OTA. Konieczne jest skorzystanie ze specjalnego oprogramowania, a następnie przygotowanie nośnika z aktualizacją. Owszem trzeba się trochę pomęczyć, ale sądzę, że finalny efekt nam to wynagrodzi.

Zdecydowanie cieszy wprowadzenie bezprzewodowej obsługi obu nakładek. W końcu sięganie po kabel, a także wyjmowanie smartfona z kieszeni za każdym razem, gdy chcemy mieć wygodny dostęp do Waze, Spotify lub innych aplikacji na ekranie samochodu, potrafi być irytujące.