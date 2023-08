Nowość w Messengerze trafia do Polski. Rodzice zachwyceni, dzieci nieco mniej

Kontrola rodzicielska to zwrot, za którym w dzisiejszych czasach dzieci nie przepadają, ponieważ najczęściej wiąże się to z ograniczeniem czasu spędzanego na grze, czy w konkretnej, ulubionej apce. Teraz system nadzoru rodzicielskiego został oficjalnie dodany do Messengera także w Polsce. Na co nowa funkcja pozwoli rodzicom?

Rodzice będą mogli czytać wiadomości dzieci na Messengerze?

Meta poinformowała dzisiaj, że do Polski trafia nowa funkcja Messengera, która pozwoli rodzicom i opiekunom na nadzorowanie poczynań ich pociech w komunikatorze. Funkcję kontroli rodzicielskiej w Messengerze oraz Instagramie firma Meta oficjalnie ogłosiła pod koniec czerwca. Początkowo narzędzia te pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Ich głównym zadaniem jest pomoc w kontrolowaniu czasu spędzonego przez dzieci i nastolatków przez ekranem.

Od razu możemy rozwiać obawy wielu młodych osób. Żadne z narzędzi dostarczonych przez Meta nie daje rodzicom dostępu do treści wysyłanych lub odbieranych wiadomości tekstowych. Firma podkreśla, że mimo tego, że opcje kontroli dają rodzicom spory zasób informacji, to nie ingerują w granice prywatności i nie pozwalają na czytanie wiadomości nastolatków. Co zatem możliwe jest za pomocą nowych funkcji?

Dostęp do nowych możliwości Messengera można uzyskać a pośrednictwem Meta Family Centre. Narzędzia nadzoru rodzicielskiego na Messengerze pozwolą rodzicom m.in. na:

sprawdzenie, ile czasu dziennie ich dzieci spędzają w komunikatorze,

przeglądanie i otrzymywanie aktualizacji listy kontaktów,

przegląd ustawień prywatności i bezpieczeństwa,

otrzymywanie powiadomień, gdy nastolatkowie zgłoszą czyjeś konto,

sprawdzanie ustawień prywatności w zakresie wysyłania wiadomości,

sprawdzanie, kto może zobaczyć historię konwersacji na Messengerze i otrzymywanie powiadomień, jeśli to ustawienie zostanie zmienione.

Nadzór rodzicielski w Messengerze (fot. Meta)

Meta w swoim komunikacie dodaje, że w kolejnym roku zostaną dodane kolejne narzędzia, które mają pomóc rodzicom, by „lepiej zarządzać czasem i interakcjami, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności” dzieci, bądź nastolatków.

Meta testuje także inne funkcje

Firma informuje jednocześnie, że cały czas tworzy i testuje nowe funkcje, które mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w internecie dla najmłodszych, którzy są szczególnie narażeni w sieci. Jednym z zagrożeń, które czekają na dzieci jest kontakt ze strony nieznajomych, często dorosłych użytkowników.

Działanie nowych funkcji obecnie sprawdzane jest na Instagramie. Mają one za zadanie ograniczyć możliwość interakcji i wysyłania wiadomości do osób, których się nie obserwuje. Nowy pomysł Meta polega na tym, że zanim będzie można wysłać wiadomość do nieznanej osoby, musi ona zaakceptować zaproszenie do wzięcia udziału w konwersacji. Istotne jest, że użytkownicy mogą wysłać tylko jedno zaproszenie na raz. Nie jest możliwe wysłanie kolejnych, dopóki odbiorca nie zaakceptuje poprzedniego.

Testowane przez Meta ogarniczenia na Insatragmie (fot. Meta)

Ponadto firma podkreśla, że ta funkcja sprawia, że pierwsza interakcja z kontem, które nie jest przez nas obserwowane, zostaje automatycznie ograniczone do wiadomości tekstowej. Nie jest więc możliwe wysyłanie zdjęć, filmów, czy wiadomości głosowych do nieznajomych. Zmiany te oznaczają, że ludzie nie będą otrzymywać niechcianych zdjęć, czy filmów od obcych osób.