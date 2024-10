Najlepszy soundbar Sonos powraca. W jeszcze lepszej wersji

Sonos Arc Ultra to udoskonalona wersja najbardziej wypasionego soundbara w ofercie kalifornijskiego producenta. Na rynku debiutuje wraz z subwooferem Sub 4, wynoszącym głośniki niskotonowe na wyższy poziom.

Sonos Arc Ultra to najlepszy soundbar w rodzinie

Już sama specyfikacja wskazuje jasno na to, że Sonos Arc Ultra to najlepszy soundbar w rodzinie. Stanowi zresztą udoskonalenie modelu, który do tej pory plasował się najwyżej. Najważniejszą nowością są tutaj przetworniki Sound Motion, które są mniejsze od swoich poprzedników, a zapewniają jeszcze mocniejszy bas.

Producent przekonuje, że soundbar Sonos Arc Ultra zapewnia nawet o 100% więcej niskich tonów niż model Arc, nie ignorując przy tym średnicy i sopranów. Sam jeden potrafi zaoferować dźwięk w formacie 9.1.4, a zatem w zasięgu znajdują się także przekonujące efekty przestrzenne (w formacie Dolby Atmos).

Co więcej, technologia Trueplay dostępna na urządzeniach z systemami iOS i Android umożliwia dostosowanie dźwięku do danej przestrzeni. W aplikacji nie zabrakło też korektora graficznego (EQ). A skoro jesteśmy już w tym rejonie, to wspomnę od razu o dostępnych opcjach łączności, którymi są: HDMI (z eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz Apple AirPlay 2.

Urządzenie ma sprostać wymaganiom miłośników filmów i seriali. Nie tylko za sprawą dźwięku przestrzennego, ale też (regulowanego) uwydatniania dialogów czy dostrojenia dokonanego we współpracy z doświadczonymi producentami ze świata kina. Wszystko zaś zamyka w charakterystycznej dla urządzeń tej marki, prostej i stylowej obudowie.

Sonos Arc Ultra (fot. Sonos)

Jaki jest subwoofer Sonos Sub 4?

Równocześnie z soundbarem do sprzedaży trafia subwoofer nowej generacji: Sonos Sub 4. Został wyposażony w dwa na nowo zaprojektowane przetworniki niskotonowe, mające zapewniać mocne i głębokie, a przy tym czyste basy bez zniekształceń. Dodatkowo producent pokusił się o nowe anteny Wi-Fi, dzięki którym połączenie z innymi urządzeniami ma być stabilniejsze.

Sub 4 zachowuje również estetykę swoich starszych braci. Jest zresztą z nimi także kompatybilny i wspólnie mogą one tworzyć jeden system.

Sonos Sub 4 (fot. Sonos)

Cena Sonos Arc Ultra i Sub 4 – tanio nie jest

Oficjalna premiera sklepowa została zaplanowana na 29 października, ale oba urządzenia są już dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta. Sonos Arc Ultra kosztuje 4349 złotych, jeśli kupujesz go solo. Masz jednak do wyboru także zestaw z subwooferem Sub 4 za 7423 złote oraz pakiety tworzone przez ten duet plus dodatkowo parę głośników Era 100 – za 9581 złotych lub Era 300 – za 11291 złotych. Sam subwoofer został zaś wyceniony na 3899 złotych.