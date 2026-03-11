Głośniki Sonos Play i Sonos Era 100 SL debiutują w Polsce. Tyle trzeba za nie zapłacić

Na polskim rynku debiutują dwa nowe głośniki – Sonos Play i Sonos Era 100 SL. Pierwszy sprawdzi się w domu i w plenerze, a drugi ma zapewniać wysokiej jakości dźwięk.

Sonos wreszcie podniósł się z kolan

Sonos znany jest z produkcji urządzeń audio, takich jak głośniki, sprzęt kina domowego czy słuchawki. W ostatnich latach firma nie miała jednak łatwo, a wszystko przez popsutą aplikację, jaką udostępniono w maju 2024 roku. Użytkownicy sprzętów Sonos byli rozczarowani i nie szczędzili słów krytyki. Nietrafione zmiany w aplikacji i ograniczenie niektórych funkcji spowodowały falę niepowodzeń. Sonos m.in. zrezygnował z tworzenia produktu Pinewood, który miał być przełomowy.

Sonos jednak się nie poddał. W 2025 roku zaanonsował głośnik Sonos Era 100 Pro, a teraz właśnie prezentuje kolejne dwa głośniki. Urządzenia mają trafić do sprzedaży jeszcze w marcu 2026 roku. Firma twierdzi, że wprowadzane na rynek modele Sonos Play i Sonos Era 100SL są wyrazem odświeżonego podejścia firmy do rozwoju ekosystemu.

Głośnik Sonos Play – słuchaj muzyki w domu i w plenerze

Sonos Play to wszechstronny głośnik stereo opracowany do użytkowania w domu oraz umożliwiający płynne przenoszenie się poza jego granice. Urządzenie jest mobilne i wyposażone w uchwyt ułatwiający zabranie go ze sobą. Jak deklaruje producent – sprzęt może odtwarzać muzykę nawet do 24 godzin i działać w plenerze dzięki stopniu szczelności IP67.

Nowy głośnik Play łączy się z siecią Wi-Fi, co pozwala na stworzenie grupy urządzeń grających w różnych pomieszczeniach. Można go też sparować za pomocą bezprzewodowej podstawki ładującej, która pozwala na postawienie głośnika w dowolnym miejscu.

Sonos Era 100 SL – bogaty dźwięk i głęboki bas

Drugi z nowych modeli, wprowadzonych na rynek przez Sonosa, to Era 100 SL. Już na wstępie warto podkreślić, że sprzęt ten nie ma mikrofonu, przez co sterowanie głosowe nie jest dostępne.

Urządzenie zostało wyposażone w dwa głośniki wysokotonowe z niestandardowymi falowodami, które mają rozpraszać wysokie tony, oraz głośnik średniotonowy generujący głęboki bas. Co ważne, Sonos Era 100 SL łączy się z ekosystemem, dzięki czemu można go sparować i dopasować do już istniejących modeli.

Sonos Play (źródło: Sonos)

Sonos Play i Sonos Era 100 SL – dostępność i cena nowych głośników w Polsce

Nowe głośniki są już dostępne w Polsce w ramach przedsprzedaży. Oficjalna sprzedaż i start wysyłki głośników wystartuje 31 marca 2026 roku. Ceny urządzeń prezentują się następująco:

Sonos Play – 1499 złotych,

Sonos Era 100 SL – 889 złotych.