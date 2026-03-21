Głośniki i soundbary renomowanego producenta w rewelacyjnych cenach

Renomowana marka obniża ceny swoich urządzeń audio. Z okazji świąt wielkanocnych firma Sonos zaanonsowała świetne promocje na głośniki i soundbary. Zaoszczędzić można też na słuchawkach.

Promocja na głośniki i soundbary Sonos

Marka Sonos wystartowała z nową promocją na wybrane modele urządzeń audio – sporo taniej kupicie głośniki i soundbary. Jednym z modeli objętych zniżką jest Sonos Era 300, czyli stereofoniczny głośnik wyposażony w sześć wzmacniaczy impulsowych, cztery głośniki wysokotonowe i dwa głośniki niskotonowe.

Mniej zapłacicie też za elementy kina domowego, w tym soundbar telewizyjny Sonos Beam (Gen. 2). Sprzęt ten ma przede wszystkim wzmacniać i wzbogacać dźwięk podczas oglądania filmów w domowym zaciszu. Urządzenie wyposażono w pięć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych, głośnik wysokotonowy i cztery eliptyczne głośniki średniotonowe.

Z kolei soundbar Sonos Arc Ultra określany jest mianem najlepszego soundbara w rodzinie Sonos i również kupicie go teraz w sporo obniżonej cenie.

Promocją objęto także subwoofery, takie jak Sonos Sub Mini oraz Sonos Sub 4. Pierwszy z nich ma dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe oraz podwójne 6-calowe głośniki niskotonowe. Z kolei model Sub 4 jest bezprzewodowym modelem nowej generacji, który zgodnie z deklaracją producenta ma generować bas, jaki możesz poczuć.

Promocyjne ceny sprzętów audio prezentują się następująco:

Sonos Sub Mini za 1649 złotych (zamiast 2149 złotych),

Sonos Era 300 za 1649 złotych (zamiast 2141 złotych),

Sonos Beam (Gen. 2) za 1649 złotych (zamiast 2599 złotych),

Sonos Sub 4 za 3599 złotych (zamiast 4299 złotych),

Sonos Arc Ultra za 3799 złotych (zamiast 4799 złotych).

Słuchawki nauszne Sonos Ace również sporo taniej

W sklepie producenta taniej kupicie też słuchawki nauszne Sonos Ace. Zamiast 1879 złotych zapłacicie za nie teraz 1439 złotych. Wszystkie promocje obowiązują do 6 kwietnia 2026 roku w sklepie Sonos, a także w wybranych sieciach handlowych świadczących swoje usługi w Polsce.

Warto przypomnieć, że Sonos borykał się z problemami spowodowanymi wadliwą aplikacją. Mimo trudności w ostatnim czasie firmie udało się wprowadzić na rynek nowe produkty – Sonos Play oraz Sonos Era 100 SL.