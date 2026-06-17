Słuchawki do wszystkiego. I dla wielu

Te słuchawki mają sprawdzić się w każdym zastosowaniu: od gier, przez filmy i muzykę, aż po pracę zdalną czy rozmowy głosowe. MSI Maestro 500 Wireless to wyjątkowo uniwersalny model, dostępny w dodatku za naprawdę nieduże pieniądze.

MSI Maestro 500 Wireless to prawdziwie uniwersalne słuchawki

MSI Maestro 500 Wireless to nauszne słuchawki bezprzewodowe. Pomysł na nie był taki, by dobrze sprawdzały się podczas grania na komputerze lub konsoli, jak i w wielu innych zastosowaniach – także poza domem. Zostały wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki, obsługujące pasmo przenoszenia od 20 do 40000 Hz, a dzięki Nahimic oferować mają przekonujące efekty przestrzenne.

Kiedy potrzebujesz odcięcia od otoczenia, możesz skorzystać z technologii aktywnej redukcji hałasu (ANC). Producent postarał się też o tryb transparentny, w którym dźwięki z zewnątrz dobrze docierają do uszu bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Słuchawki mają również zintegrowany mikrofon, który – gdy nie jest potrzebny – można całkowicie schować w muszli (w ten sposób automatycznie się też wycisza). Dzięki technologiom kształtowania wiązki i redukcji szumów (ENC) zapewniać ma komfortowe warunki do prowadzenia rozmów – zarówno przed komputerem, jak i na świeżym powietrzu.

MSI Maestro 500 Wireless (źródło: MSI)

Jak więc widzisz, projektując te nowe słuchawki firma MSI niewątpliwie chciała osiągnąć maksymalną uniwersalność. Objawia się to także w oferowanych opcjach łączności: do wyboru masz pasmo radiowe 2,4 GHz, technologię Bluetooth 5.4 oraz tradycyjny wtyk mini jack (3,5 mm). Sprawia to, że urządzenie jest kompatybilne ze smartfonami, tabletami, komputerami i konsolami.

Po stronie zalet najprawdopodobniej będzie też można zapisać długi czas pracy. Słuchawki zostały wyposażone w akumulator o pojemności 1000 mAh, który po naładowaniu do pełna oferować ma nawet 90 godzin odtwarzania muzyki. W razie czego zaś wystarczy 5-minutowe doładowanie, by uzyskać 6 godzin działania. Wszystko to zaś przy wadze na poziomie zalewie 280 gramów.

Ostatni atut to niska cena – ile kosztują słuchawki MSI Maestro 500 Wireless?

Słuchawki MSI Maestro 500 Wireless powoli lądują w polskich sklepach. Sugerowana cena wynosi 309 złotych.