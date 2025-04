Gemini będzie mieć nowego konkurenta. Google ma powody do obaw?

Gemini może wkrótce stracić uprzywilejowane miejsce w smartfonach z serii Galaxy. Mówi się o tym, że Samsung rozważa nawiązanie współpracy z firmą Perplexity, która dostarcza jeden z najlepiej ocenianych modeli AI na rynku. Motorola już podjęła taką decyzję.

Perplexity kontra Gemini. Szykuje się nam nowa rywalizacja

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Gemini stworzony przez Google nie ma sobie równych wśród asystentów AI zintegrowanych ze smartfonami. Szczególnie silną pozycję zdobył we współpracy z Samsungiem, gdzie jako u jednego z pierwszych producentów napędzał funkcje takie jak „Circle to Search”. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że koreański gigant może już wkrótce wpuścić na swoje urządzenia nowego gracza, a mianowicie Perplexity AI.

Według doniesień pojawiających się w sieci Samsung prowadzi rozmowy z Perplexity w sprawie integracji ich asystenta z serią Galaxy. Oczywiście nie wiadomo jeszcze jak one się zakończą, ale „na stole” są różne opcje, np. preinstalowanie aplikacji lub umożliwienie ustawienia Perplexity jako domyślnego asystenta AI.

Wygląda na to, że Motorola zakończyła już negocjacje w tej sprawie. Bloomberg donosi, że marka podpisała już partnerstwo z Perplexity i planuje własny interfejs dla urządzeń typu Razr, takich jak choćby nadchodząca Motorola Razr 60 Ultra.

Wprowadzenie Perplexity w urządzeniach Motoroli to mocny sygnał, że rynek zaczyna szukać alternatyw. Warto też przypomnieć, że ChatGPT może spełniać funkcję asystenta.

Samsung może zyskać, a Google stracić

Choć Perplexity nie jest jeszcze szeroko znanym graczem wśród „przeciętnych” użytkowników, eksperci branżowi nie mają wątpliwości, że ten model AI dorównuje, a czasem przewyższa możliwości Gemini, ChatGPT czy Claude. Jego przewagą mają być bardziej precyzyjne odpowiedzi i lepsze rozumienie kontekstu, co w codziennym użytkowaniu może zrobić dużą różnicę.

Taki ruch Samsunga może być przełomowy z dwóch powodów. Po pierwsze, otwiera drzwi do konkurencji w obszarze, w którym Google dotychczas dominował. Po drugie, daje użytkownikom realny wybór, a to według mnie zawsze jest dla użytkowników z korzyścią.

Nie oznacza to jednak, że Samsung całkowicie odcina się od Google. Obie firmy ściśle współpracują w związku z rozwojem systemu Android, Wear OS czy planowanych okularów XR, których premiera ma mieć miejsce w 2026 roku. W tym świetle bardziej prawdopodobne wydaje się, że Perplexity zostanie opcją alternatywną, a nie domyślną, przynajmniej w początkowej fazie.