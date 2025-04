Nowy odkurzacz Xiaomi to wybawienie dla alergików

Alergia, szczególnie ta na roztocza kurzu, może mocno dawać się we znaki w codziennym funkcjonowaniu. Xiaomi postanowiło wyjść naprzeciw użytkownikom, którzy chcą zawalczyć z roztoczami. Nowy sprzęt nie tylko odkurza, ale i eliminuje alergeny za pomocą ciepła, UV i ultradźwięków.

Xiaomi celuje w roztocza i to dosłownie

Jeśli odkurzacz kojarzy Ci się wyłącznie z zasysaniem kurzu z podłogi, to najnowszy model Xiaomi całkowicie zmieni Twoje wyobrażenie o sprzątaniu. Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro to nie tylko przydługa nazwa, ale także odpowiedź chińskiego producenta na potrzeby osób z alergiami, właścicieli zwierząt i wszystkich, którzy chcą mieć w domu naprawdę czysto. Od razu mówię, że nie jest to klasyczny robot sprzątający jak np. Roborock Qrevo Curv 5A1 czy Dreame X50 Ultra, ale coś zupełnie innego.

Urządzenie zaprojektowano z myślą o czyszczeniu miękkich powierzchni, takich jak materace, koce czy tapicerowane meble. To tam najczęściej gromadzą się roztocza, złuszczony naskórek czy mikroskopijne drobinki kurzu. Nowy odkurzacz ręczny Xiaomi radzi sobie z nimi dzięki m.in. nowej konstrukcji z podwójnym pojemnikiem na kurz, który oddziela filtrację cyklonową od właściwej komory zbierającej zanieczyszczenia. Taki układ sprawia, że siła ssania – wynosząca aż 16 kPa – utrzymuje się na stałym poziomie, niezależnie od zapełnienia zbiornika.

Na uwagę zasługuje szerokość ssawki, która wynosi 21,5 cm, a także średnica wałka ze spiralnym układem włosia – 49 mm. Taka konstrukcja nie tylko pozwala na szybsze sprzątanie dużych powierzchni, ale także zapobiega plątaniu się włosów, co jest częstym problemem. Co więcej, Xiaomi postawiło również na wibracje, a konkretnie aż 72000 uderzeń na minutę, które pomagają wytrząsnąć zanieczyszczenia z głębokich warstw tkanin.

Urządzenie wyposażono też w technologię UV-C LED oraz fale ultradźwiękowe, które mają za zadanie nie tylko usuwać, ale też niszczyć roztocza i ograniczać ich rozmnażanie. Do tego dochodzi funkcja suszenia powietrzem o temperaturze 65°C szczególnie przydatna w wilgotnych miesiącach, kiedy warunki do rozwoju alergenów są idealne.

Co jeszcze oferuje Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro?

Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro oferuje inteligentny system detekcji roztoczy, który analizuje czyszczoną powierzchnię w czasie rzeczywistym. Na wyświetlaczu LED można podejrzeć, które fragmenty materaca lub poduszki wymagają dodatkowej uwagi. Ponadto urządzenie samo dostosowuje moc ssania w zależności od zanieczyszczenia.

Użytkownik ma do wyboru trzy tryby czyszczenia: delikatny, inteligentny oraz mocny. Dzięki temu można dopasować pracę urządzenia do konkretnego materiału czy powierzchni. Odkurzacz wyposażono też w przezroczysty zbiornik o pojemności 0,8 litra, który łatwo się opróżnia i czyści. Do tego dochodzi przezroczysta pokrywa wałka, dzięki której można na bieżąco obserwować efekty pracy urządzenia.

Na koniec warto wspomnieć o systemie sześciostopniowej filtracji, który przechwytuje cząsteczki o wielkości nawet 0,3 mikrona. Xiaomi deklaruje skuteczność na poziomie 99% w usuwaniu roztoczy.

Nowy model wyceniono w Chinach na 429 juanów, czyli równowartość około 220 złotych. Nie pojawiły się jeszcze żadne informacje na temat tego, czy odkurzacz trafi na globalny rynek, czy jednak chiński producent postanowi zatrzymać go na rodzimym rynku. Warto jednak zaznaczyć, że jego poprzednik jest dostępny również w Polsce.