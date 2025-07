Nowości w Gemini przydadzą się uczniom i nauczycielom

Oczywiście, że sztuczna inteligencja może pomóc w nauce. Nowości w Gemini, którymi pochwaliło się Google, zdają się potwierdzać to zdanie.

Gemini for Education – wersja aplikacji stworzona dla wyjątkowych potrzeb

Nic nie stoi na przeszkodzie, może poza moralnością, aby poprosić Gemini lub innego chatbota AI o napisanie wypracowania na język polski czy inny przedmiot. Jednak w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w nauce nie chodzi o wyręczanie się jej możliwościami, ale po prostu o pomoc w zdobywaniu wiedzy. Świetnie rozumie to Google, które ogłosiło zestaw nowości dla uczniów, studentów i nauczycieli.

Zacznijmy od Gemini for Education, czyli wersji aplikacji Gemini stworzonej – jak podkreśla Google – z myślą o wyjątkowych potrzebach społeczności edukacyjnej. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o Gemini 2.5 Pro, czyli jeden z topowych modeli rozwijanych przez Google. Do tego mają już niebawem dojść limity wyższe niż otrzymują użytkownicy podstawowej, bezpłatnej wersji. Zaletą jest również wysoka jakość ochrony danych i środowisko zarządzane przez wcześniej wyznaczonego administratora.

Nowe narzędzia AI dla nauczycieli

Google poinformowało też o bezpłatnym udostępnieniu aplikacji Gemini in Classroom we wszystkich edycjach Google Workspace for Education. Do tego dochodzi zestaw nowych funkcji, które mają pomóc nauczycielom szybciej planować i różnicować materiały, a także możliwe stało się m.in. sprawne generowanie list zawierających słowa wraz definicjami i przykładowymi zadaniami.

Ponadto Gems w Gemini, czyli narzędzie do tworzenia niestandardowych wersji Gemini, które mogą przykładowo pomóc w nauce, zyska w najbliższych miesiącach funkcję dzielenia się „ekspertami AI”. Z kolei w przypadku NotebookLM uczniowie powyżej 18. roku życia będą mogli korzystać z Video Overviews – funkcja ma być udostępniona w nadchodzących tygodniach.

Co ciekawe, nauczyciele z pomocą Gemini będą mogli generować 8-sekundowe filmy z efektami dźwiękowymi. Wykorzystany zostanie tutaj model Veo 3. Ta opcja jest jednak dostępna w ramach płatnego dodatku do Google Workspace. Natomiast Gemini w aplikacji Formularze Google ma umożliwić szybkie tworzenie ankiet.

Jeszcze kilka nowości mających pomóc w edukacji

Firma z Mountain View w opublikowanym wpisie wspomina o możliwości generowania spersonalizowanych quizów w Gemini Canvas. Obecnie funkcja udostępniana jest pełnoletnim uczniom, ale w niedalekiej przyszłości ma stać się dostępna także dla młodszych osób.

Do tego w najbliższych miesiącach nauczyciele zyskają możliwość przypisywania uczniom konkretnych Gemini Gems i wirtualnych zeszytów, wygenerowanych z pomocą NotebookLM na podstawie dostarczonych materiałów. Będzie to dostępne bezpośrednio w Google Classroom.

Oczywiście to wszystko ma być podane w sposób, który jest przyjazny uczniom i nauczycielom, a odpowiedzi Gemini mają być precyzyjne i poprawne. Wypada wspomnieć, że wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Gemini jeszcze bardziej pomoże w pracy i nauce. Pojawiły się również informacje o planie rocznym dla osób płacących za Gemini i Google pochwaliło się modelem Gemini 2.5 Flash-Lite.