Tani smart ring z wyświetlaczem. Czas pracy to kolejny atut

Marzy Ci się inteligentny pierścień z wyświetlaczem, ale nie masz pewności, czy aby na pewno jest to akcesorium dla Ciebie? Zerknij na Rollme R11 Ultra – to stosunkowo tani, a przy tym dobrze się zapowiadający smart ring. Właśnie zadebiutował na rynku.

Rollme R11 Ultra to intrygujący smart ring z wyświetlaczem

Rollme R11 Ultra to pierwszy w ofercie tego producenta inteligentny pierścień z wyświetlaczem. Konkretnie: z panelem dotykowym – przesuwając palcem możemy sprawdzić aktualną godzinę, liczbę kroków postawionych danego dnia, aktualny puls czy też poziom naładowania akumulatora. Oczywiście, dostęp do bardziej szczegółowych danych uzyskamy jedynie z poziomu aplikacji na telefon.

A jak w ogóle przedstawia się funkcjonalność tego pierścienia? Otóż czuwa on nad prawidłowością pracy serca, oferuje całodobowy pomiar tętna i natlenienia krwi, zlicza kroki, metry i spalone kalorie, monitoruje czas i jakość snu, a także zbiera dane podczas treningów (w takich trybach jak chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy pływanie). Poza tym umożliwia także przewijanie treści na TikToku, sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy zdalną aktywację migawki.

Rollme R11 Ultra (fot. Rollme)

Opisywany smart ring odznaczać ma się również długim czasem działania, sięgającym aż 15 dni. Producent zwraca również uwagę na wytrzymałą konstrukcję ze stali nierdzewnej (cechującą się także wodoszczelnością w klasie 5 ATM), a przy tym na smukły profil. Jego grubość wynosi zaledwie 2,5 mm, a szerokość to 8 mm. Jeśli zaś chodzi o wagę, to mówimy tu o okolicach 4 gramów.

Pierścień jest więc smuklejszy, ale mniej odporny niż jego najpopularniejsi konkurenci, tacy jak Samsung Galaxy Ring, Ultrahuman Ring Air czy Amazfit Helio Ring. Równocześnie jednak zapewniać ma dłuższy czas pracy i wcale nie węższą funkcjonalność. Nie bez znaczenia jest również to, że jest od nich wyraźnie tańszy. No właśnie…

Ile kosztuje inteligentny pierścień Rollme R11 Ultra?

Inteligentny pierścień Rollme R11 Ultra jest już dostępny w sprzedaży. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne (czarny, srebrny i złoty) oraz rozmiary od 8 do 13, co odpowiada polskim rozmiarom jubilerskim od ~17 do ~31. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony producenta, a cena wynosi 49,99 dolarów (równowartość ~180 złotych). Wysyłka do Polski jest nie tylko możliwa, ale nawet darmowa!