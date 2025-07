Legendarna gra znów dostępna na Androida, ale lepiej w nią nie graj

Ta gra w przeszłości cieszyła się ogromną popularnością, mimo że była irytująca i prawdopodobnie doprowadziła do uszkodzenia niejednego telefonu. Dziś już mało kto o niej pamięta, ale znowu o sobie przypomniała, ponieważ można ją pobrać na smartfony z Androidem.

Legendarna gra ponownie dostępna na smartfony z Androidem

Gra Flappy Bird została wydana 24 maja 2013 roku, czyli ponad 12 lat temu. Zdobyła ona ogromną popularność, nawet jeśli potrafiła wywołać frustrację, a nawet złość. Pomimo bardzo prostej budowy i zasad, była (i wciąż jest) bardzo trudna. Niektórzy nawet uzależnili się od niej, dlatego jej twórca zdecydował się wycofać ją z rynku.

We wrześniu 2024 roku dowiedzieliśmy się, że gra Flappy Bird zostanie ponownie udostępniona przez Flappy Bird Foundation, z którą pierwotny twórca nie ma nic wspólnego. Co więcej, pojawiły się podejrzenia, że reaktywowana gra Flappy Bird może wykorzystywać technologię blockchain, znaną z rynku kryptowalutowego.

Aktualnie gra Flappy Bird jest dostępna dla wszystkich w przeglądarce internetowej pod adresem flappybird.io oraz (w „alternatywnej wersji”) w Epic Games Store. Serwis Android Authority zauważył jednak, że dało się ją pobrać również na smartfony z Androidem z platformy GitHub, aczkolwiek po licznych zgłoszeniach program został usunięty z repozytorium.

Pojawiły się bowiem obawy o bezpieczeństwo użytkowników, gdyż osoba odpowiedzialna za udostępnienie plików nie opublikowała kodu źródłowego, co może wzbudzić podejrzenia, nawet jeśli – oficjalnie – deweloper chciał po prostu umożliwić wszystkim chętnym zagranie we Flappy Bird.

W jaki sposób gra Flappy Bird została udostępniona na smartfonach z Androidem?

Przez jakiś czas gra Flappy Bird była bez problemu dostępna na smartfony z Androidem – wystarczyło pobrać i zainstalować plik APK. Później stawało się to jednak coraz trudniejsze, aż w końcu Android 14 przestał obsługiwać 32-bitowe programy, podobnie jak nowsze procesory.

Użytkownik, posługujący się na platformie Reddit nickiem Glum_Veterinarian988, wykorzystał inżynierię wsteczną i przeniósł wersję 1.3 Flappy Bird na 64-bitową platformę Java. Deklaruje, że projekt ten powstał z szacunku i uznania dla oryginalnej gry i jej twórcy.

Jeśli jednak ktoś zdecyduje się ją pobrać (można to zrobić z chmury MediaFire), robi to na własne ryzyko. Osoby, które już ściągnęły grę, zgłaszały bowiem, że znalazły plik Trojan po zeskanowaniu APK. Glum_Veterinarian988 odpowiedział, że prawdopodobnie jest to wynik „fałszywie pozytywny” i taka sytuacja nie występuje u wszystkich.