Apple Music świętuje 10 lat. Jest specjalna niespodzianka dla użytkowników

Minęło 10 lat, odkąd użytkownicy mogą korzystać z platformy do streamowania muzyki Apple Music. Z tej okazji gigant z Cupertino przygotował specjalną niespodziankę dla słuchaczy.

To już 10 lat działalności serwisu Apple Music

Spotify obchodzi 10-lecie powstania funkcji „Odkryj w tym tygodniu”. Z tej okazji zaktualizowało tę opcję o nowe możliwości. Apple Music nie chce być gorsze, szczególnie że również świętuje 10-lecie, jednak nie pojedynczej funkcji, a całej swojej działalności. Platforma streamingowa podsumowała ostatnią dekadę i udostępniła specjalną, dodatkową odsłonę Apple Music Replay, które w 2024 roku pojawiło się na początku grudnia.

„Replay All Time” to wyjątkowa playlista udostępniana subskrybentom. Na tej specjalnej liście utworów znajdują się najczęściej słuchane piosenki od momentu dołączenia danego użytkownika do platformy. Słuchacze znajdą ją na karcie głównej aplikacji Apple Music. To pozwoli nie tylko przypomnieć sobie ulubioną muzykę, ale pokaże prawdziwą ewolucję gustu muzycznego słuchacza.

Jak zauważa The Verge, nie jest jasne, czy „Replay All Time” po pewnym czasie zniknie, czy pozostanie stale dostępne dla subskrybentów, a może nawet będzie sukcesywnie aktualizowane o kolejne utwory.

Specjalna lista utworów z okazji 10-lecia Apple Music (źródło: Apple)

Ponadto Apple Music Radio przedstawi 500 najchętniej słuchanych piosenek z ostatnich 10 lat. Będą one odtwarzane w partiach po 100 utworów od 1 lipca 2025 roku do 5 lipca 2025 roku. Od tej ostatniej daty użytkownicy będą mogli skorzystać z pełnej playlisty „10 lat Apple Music: Najlepsze utwory”, podsumowującej ostatnią dekadę.

Projekt kreatywny i ogromny obiekt wzniesiony przez Apple wesprze twórców

Apple pochwaliło się również nowym i podobno „najbardziej ambitnym” projektem kreatywnym. Technologiczny gigant z Cupertino stworzył nowoczesne studio w Los Angeles, przeznaczone dla twórców i artystów. Jest to trzypiętrowy obiekt obejmujący prawie 1400 m2. Na terenie budynku znajdują się:

dwa nowoczesne studia radiowe z możliwością odtwarzania dźwięku przestrzennego,

studio o powierzchni 375 m 2 ,

, pomieszczenie do miksowania dźwięku przestrzennego,

laboratorium fotograficzne i mediów społecznościowych, zielony pokój oraz pokój montażowy,

kabiny izolacyjne,

galeria zdjęć, obrazów i dzieł sztuki.

Apple planuje stworzyć globalną sieć centrów kreatywnych. Podobne działają już w Nowym Jorku, Tokio, Berlinie, Paryżu i Nashville. Przedsiębiorstwo zapowiada, że tego typu obiekty powstaną w kolejnych lokalizacjach, aby wspierać w tworzeniu muzyki przez następną dekadę.