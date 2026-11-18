Żabka zapowiedziała zbliżający się debiut usługi Żappka Pay w nowej odsłonie. Poznaliśmy kilka kluczowych informacji.

Żappka Pay, czyli nowa usługa płatności odroczonych

W październiku dowiedzieliśmy się, że Żappka Pay powróci w nowej „kredytowej” odsłonie. Teraz firma ujawniła więcej szczegółów. Warto na wstępie odnotować, że rozwiązanie zapewniające płatności odroczone zostało przygotowane we współpracy z PKO Bankiem Polskim, Planet Pay i Visa.

W ramach usługi pełnoletni użytkownicy, którzy korzystają z aplikacji mObywatel, a także spełnią pozostałe wytyczne banku, będą mogli złożyć wniosek o kartę z limitem kredytowym do 2000 złotych (bank dopasuje wysokość dostępnego limitu do indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta). W założeniach to rozwiązanie zapewni wygodne i bezpieczne finansowanie PKO Banku Polskiego bezpośrednio w aplikacji Żappka

Co ciekawe, wydana karta pozwoli płacić nie tylko w sklepach sieci Żabka, ale również w innych miejscach akceptujących system Visa. Ponadto Żappka Pay będzie można użyć do płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych. Klient do wyboru dostanie kartę wirtualną oraz fizyczną. Nie zabraknie obsługi płatności zbliżeniowych telefonem. Wypada dodać, że karta fizyczna będzie wydawana przez Planet Pay, a opcja jej zamówienia ma być bezpłatna.

źródło: Żabka

Żabka zaznacza, że zasady spłaty będą zależały od wartości transakcji. Płatności do 300 złotych włącznie będzie można rozliczyć jednorazowo do miesiąca, bez odsetek, opłat i prowizji – to wszystko przy założeniu, że użytkownik dokona terminowej spłaty. Z kolei w przypadku płatności powyżej 300 złotych trzeba będzie zaakceptować cztery raty – także bez odsetek pod warunkiem terminowej spłaty, ale już z prowizją.

Będzie można zbierać żappsy

Nowa usługa, w ramach specjalnych promocji i po spełnieniu zasad określonych w ich regulaminach, pozwoli na zbieranie zappsów. Punkty będą przyznawane nie tylko za zakupy w Żabce, ale również za płatności kartą w innych miejscach.

Żappka Pay ma być wdrażana stopniowo. Użytkownicy, którzy nie mogą już doczekać się debiutu omawianej usługi, mogą zapisać się na listę oczekujących za pomocą dedykowanego kafelka w aplikacji Żappka.