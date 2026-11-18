Liczba odsłon danego filmu na YouTube informuje wyłącznie o tym, ile razy został on odtworzony, a nie ile osób go obejrzało. Właściciele serwisu chcą zmienić ten stan rzeczy i dlatego też spróbują policzyć, ilu widzów faktycznie znajduje się przed ekranem.

YouTube będzie też liczyć widzów, a nie tylko odsłony

Całkiem niedawno YouTube zmienił sposób liczenia odsłon – materiał nie musi już być odtwarzany określony czas, lecz wystarczy, że wyświetli się jego pierwsza klatka (i, cyk, plus jeden). Nadal jednak jedno odtworzenie równa się jednemu wyświetleniu, a przecież może być tak, że przed ekranem znajduje się więcej niż jedna osoba. Dlatego właśnie wprowadzane są współwyświetlenia. Póki co – wyłącznie na telewizorach.

Współwyświetlenia w aplikacji YouTube oznaczają, że jedno odtworzenie filmu na telewizorze może wygenerować więcej niż jedną odsłonę widoczną na liczniku wyświetleń.

Jak YouTube będzie to liczyć?

Właściciele serwisu jasno podkreślają, że w żaden sposób nie godzi to w prywatność użytkowników, bo nie będą wykorzystywane kamery, mikrofony ani żadne tego typu rozwiązania sprzętowe. Wszystko opiera się na statystyce, a konkretnie na wyliczeniach opracowanych przez naukowców pracujących w Google, między innymi na podstawie wzorców demograficznych i znanych danych analitycznych pochodzących chociażby z paneli branżowych.

Zmiana jest już wdrażana. Współwyświetlenia naliczają się zarówno w pełnoformatowych filmach, jak i Shortach czy transmisjach na żywo. I – co zrozumiałe – obowiązują wyłącznie w obecnych i przyszłych materiałach wideo (odsłony filmów z przeszłości nie będą korygowane).

Po co YouTube zlicza współwyświetlenia?

Chodzi o dodatkowe dane, które zapewnią pełniejszy obraz tego, jak odbiorcy wchodzą w interakcje z treściami, a przez to o pomoc w opracowaniu odpowiednich strategii kanału.

Krótko mówiąc: twórcy mają lepiej rozumieć, jak widzowie oglądają ich materiały. Równocześnie jednak współwyświetlenia nie będą miały wpływu na zarobki – te nadal będą obliczane na podstawie tak zwanych wyświetleń kwalifikowanych (a te nie tylko są naliczane w stary sposób, ale też dopiero po upływie określonego czasu odtwarzania).