Ukraina „w Unii Europejskiej” od stycznia 2026 roku. Poczujesz się jak w domu

Ukraina ma aspiracje dołączyć do grona państw, zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej. Od stycznia 2026 roku częściowo będzie mogła poczuć się jak członek Wspólnoty.

Ukraina będzie traktowana jak państwo w Unii Europejskiej – od stycznia 2026 roku poczujesz się jak w domu

Polscy operatorzy mają specjalne oferty dla obywateli Ukrainy, dzięki którym mogą kontaktować się z bliskimi i znajomymi w swojej ojczyźnie niższym kosztem. Formalnie jednak Ukraina jest „państwem trzecim” i jej mieszkańcy, korzystający z usług lokalnych operatorów, nie mogą liczyć na podobnie korzystne warunki w roamingu jak klienci wspólnotowych sieci. Tak samo jak Ukraińcy, posiadający numer u polskiego operatora, gdy pojadą do Ukrainy.

Komisja Europejska zaproponowała włączenie naszego wschodniego sąsiada do obszaru roamingowego Unii Europejskiej już od stycznia 2026 roku. Dzięki temu mieszkańcy Ukrainy mogliby korzystać z usług w 27 krajach Wspólnoty na takich samych warunkach jak w swojej ojczyźnie, czyli bez dodatkowych kosztów, naliczanych aktualnie za korzystanie z roamingu.

Mowa tu o zasadzie roam like at home, dzięki której – przykładowo – jeśli ktoś ma nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju, to może z tego korzystać także w innym kraju Unii Europejskiej. Pakiet internetu jest natomiast przeliczany z użyciem aktualnego przelicznika, który z roku na rok jest coraz korzystniejszy – dzięki niemu mieszkańcy UE mają więcej GB do wykorzystania za granicą.

Jeśli Ukraina zostałaby dołączona do obszaru roamingowego Unii Europejskiej, skorzystaliby na tym również mieszkańcy 27 państw, zrzeszonych we Wspólnocie. Dzięki temu mogliby korzystać z usług na podobnych zasadach jak w kraju także w Ukrainie.

Ursula von der Leyen powiedziała: Chcemy, aby obywatele Ukrainy mogli utrzymywać kontakt ze swoimi bliskimi zarówno w UE, jak i w swoim kraju ojczystym. (…) Po raz kolejny potwierdzamy nasze stałe zaangażowanie we wspieranie Ukrainy i jej obywateli.

Dla Ukrainy to nie tylko przywilej, ale też zobowiązanie

W czerwcu 2025 roku Ukraina powiadomiła o pełnym dostosowaniu swojego ustawodawstwa dotyczącego roamingu do przepisów Unii Europejskiej, co stanowiło jeden z warunków dostępu do unijnego obszaru roamingu. Z oceny, przeprowadzonej przez Komisję Europejską, wynika, że Ukraina spełniła niezbędne wymogi dotyczące wdrożenia przepisów Wspólnoty dotyczących roamingu.

Gdy Ukraina zostanie włączona do obszaru roamingowego Unii Europejskiej, będzie zobowiązana zapewnić użytkownikom taką samą jakość i szybkość sieci komórkowej, jaką mają w swoim kraju, a także bezpłatny dostęp do służb ratunkowych. W aktualnej sytuacji, gdy trwa wojna, może to nie być jednak łatwe.