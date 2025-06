Smartfon lub tablet za złotówkę – promocja na Dzień Ojca 2025

Dzień Ojca już 23 czerwca. Z okazji święta wszystkich ojców marki Motorola oraz Lenovo przygotowały promocje, dzięki którym możecie zyskać smartfon lub tablet za jedną złotówkę.

Smartfon za złotówkę – promocja na Dzień Ojca 2025

Motorola oferuje możliwość dokupienia smartfona Motorola Moto E15 za złotówkę przy zakupie modelu z serii Edge lub Razr. Z promocji można skorzystać od 23 do 25 czerwca 2025 roku w Showroomie Lenovo i Motoroli. Znajdziecie go w budynku, w którym mieści się również Hotel Warszawa (adres to pl. Powstańców Warszawy 9, 00-039 Warszawa, wejście od ul. Świętokrzyskiej).

źródło: Motorola

Aktualnie Motorola Moto E15 sprzedawana jest w Polsce za 249 złotych (jej początkowa cena wynosiła 399 złotych). Smartfon oferuje m.in. 6,67-calowy wyświetlacz HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, aparaty 32 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz 2 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z opcją dołożenia karty microSD. Urządzenie ma też akumulator o pojemności 5200 mAh z obsługą ładowania o mocy 18 W.

Tablet za złotówkę – promocja na Dzień Ojca 2025

Również w Showroomie Lenovo i Motoroli w historycznym budynku Prudentiala w Warszawie, także w dniach 23-25 czerwca 2025 roku, będzie obowiązywać promocja, w ramach której dostaniecie możliwość dokupienia tabletu Lenovo Tab M11 za złotówkę.

Lenovo informuje, że taką możliwość będą miały osoby, które kupią wybrane urządzenia i akcesoria o wartości powyżej 600 złotych. Ponadto do każdego zakupu sprzętu marki Lenovo dodawany ma być w prezencie plecak Lenovo B210, za który trzeba zwykle zapłacić od około 50 złotych wzwyż (w zależności od sklepu).

źródło: Lenovo

Tablet Lenovo Tab M11, który dokupicie w ramach promocji za złotówkę, kosztuje w renomowanych sklepach co najmniej 599 złotych. Na jego pokładzie znajduje się 10,95-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, procesor MediaTek Helio G88, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 7040 mAh, który ma zapewnić do 12 godzin działania.

Ponadto tablet Lenovo Tab M11 oferuje slot na kartę microSD i cztery głośniki stereo oraz gwarancję aktualizacji do Androida 15 i aktualizacje zabezpieczeń do stycznia 2028 roku. Co nie mniej ważne: urządzenie jest dostarczane wraz z rysikiem w zestawie, a do tego ma fabrycznie zainstalowane aplikacje Google Kids Space i Family Link. Jest zatem kierowane do dzieci, choć producent uważa, że sprawdzi się również w rękach uczniów i studentów.