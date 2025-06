Garmin pokazał dwie nowości. Pierwsza sprawdzi sen, druga przyda się na rowerze

Do oferty Garmina dołączają dwa nowe urządzenia. Pierwsze spodoba się tym, którzy nie lubią spać w zegarku. Drugie zwróci uwagę kolarzy górskich.

Garmin Index Sleep Monitor – opaska, która zbada jakość snu

Zegarki sportowe z GPS amerykańskiej firmy charakteryzują się zazwyczaj długim czasem pracy bez ładowarki. Nie musimy odkładać chociażby modelu Garmin Fenix 8 codzienne na ładowarkę, bowiem wytrzyma od 7 do 16 dni – zależnie od sposobu korzystania. Dostępne są nawet modele oferujące kilkadziesiąt dni, aczkolwiek zdarzają się wyjątki, jak niedawno zaprezentowany Garmin Venu X1, który jest dość dziwnym tworem, ale to temat na inną dyskusję.

Skoro w większości zegarków nie występuje problem częstego ładowania, to nie musimy codziennie na noc odkładać swojego Garmina na ładowarkę. Nie oznacza to jednak, że monitor snu jest urządzeniem zbędnym. Owszem zegarki mają funkcję monitorowania snu, ale przykładowo dla mnie ich duża koperta przeszkadza w zaśnięciu. Możliwe, że rozwiązaniem tego problemu jest Garmin Index Sleep Monitor lub ewentualnie – co ostatnio praktykuję – spanie bez jakichkolwiek elektronicznych gadżetów.

Garmin Index Sleep Monitor to inteligentna opaska, która – jak wskazuje jej nazwa – służy do monitorowania snu. Zapewnia oceną snu (w skali 0-100), wykrywa poszczególne fazy snu, monitoruje status HRV, wyposażona jest pulsoksymetr (natlenienie krwi tlenem) i czujnik tętna, wykrywa ewentualne zmiany w sposobie oddychania, a także śledzi temperaturę skóry czy poziom stresu. Do zestawu funkcji dochodzi inteligentny alarm, który zaczyna wybudzanie użytkownika, gdy ten znajduje się w fazie lżejszego snu.

Dzięki temu, że moduł z czujnikami jest wyjmowany, opaskę można wrzucić w razie potrzeby do prania. Jak podaje producent, czas pracy wynosi 7 nocy z monitorowaniem natlenienia krwi podczas typowego użytkowania (8 godzin snu).

Opaska Garmin Index Sleep Monitor jest sprzedawana w cenie 739 złotych w dwóch rozmiarach. Według informacji umieszczonych w sklepie producenta wysyłka zamówionych egzemplarzy wystartuje w ciągu 3-5 tygodni.

Garmin Edge MTB – komputer rowerowy dla kolarzy górskich

Nowy komputer rowerowy przeznaczony jest dla tych, którzy na rowerze lubią poczuć zastrzyk adrenaliny. Charakteryzuje się on kompaktowymi wymiarami (50,4 x 77,8 x 19,8 mm), wytrzymałą obudową, a także zestawem siedmiu przycisków, które są odporne na błoto i żwir.

Garmin Edge MTB oferuje profil Enduro, który monitoruje sumę podjazdów i zjazdów oraz każdy przejazd z osobna. Z kolei profil przeznaczony do downhillu automatycznie zapisuje trasę za każdym razem, gdy zjazd zostanie ukończony, więc powrót na górę wyciągiem lub w inny sposób nie wpływa na statystyki jazdy.

Urządzenie może pochwalić się jeszcze wielopasmowym GPS-em z taktowaniem 5 Hz, funkcją bramek czasowych, wgranymi mapami offline czy funkcją dynamiki MTB (monitorowaniem statystyk jazdy rowerem górskim). Wbudowany akumulator zapewnia do 14 godzin pracy w przypadku intensywnego użytkowania oraz do 26 godzin w trybie oszczędzania baterii.

Garmin Edge MTB w oficjalnym sklepie został wyceniony na 1719 złotych. Wysyłka zamówionych urządzeń rozpocznie się w ciągu 5-8 tygodni.