Garmin pokazał świetny sprzęt dla rowerzystów. Ma wiele zalet

Nowe urządzenie Garmina skierowane jest do rowerzystów. W założeniach ma podnieść poziom ich bezpieczeństwa.

Garmin Varia RearVue 820 – rowerowy radar dla wymagających

W ofercie Garmina znajdziemy mnóstwo różnego sprzętu dla miłośników aktywności fizycznych. Najbardziej znane są zegarki sportowe, takie jak Garmin Fenix 8, ale nie brakuje też zegarków dla młodych golfistów czy nurków. Interesująco wypadają również urządzenia dla cyklistów – komputery rowerowe, pedały z miernikiem mocy czy tylne światła połączone z radarami.

Najnowszy sprzęt, nazwany Garmin Varia RearVue 820, jest przedstawicielem tej ostatniej kategorii. Mamy do czynienia z – jak zaznacza sam producent – najnowocześniejszym rowerowym radarem wstecznym z tylnym światłem. Po sparowaniu z kompatybilnym zegarkiem, komputerem rowerowym Edge lub z aplikacją Varia na smartfonie, użytkownicy otrzymują wizualne i dźwiękowe alerty o zbliżających się pojazdach lub zmieniających pas ruchu za nimi. Niektóre zegarki zapewniają dodatkowo informacje głosowe.

Radar pozwala na rozpoznawanie samochodów znajdujących się w odległości nawet 175 metrów. Zastosowana technologia wykrywa nie tylko obecność pojazdu z tyłu, ale także jego wielkość. Dzięki temu na ekranie komputera rowerowego lub smartfona pojawia się dodatkowa informacja o rozmiarze samochodu – mały, średni lub duży. Pokazywany jest też poziom zagrożenia.

fot. Garmin

Garmin Varia RearVue 820 zapewnia jeszcze funkcję śledzenia tej samej prędkości. Rowerzyści są wówczas informowani o pojazdach jadących za nimi z tą samą prędkością lub oczekujących na możliwość wyprzedzenia.

Wypada wspomnieć, że tylne światło może być widoczne nawet z odległości 2 km. Użytkownicy mogą korzystać z różnych trybów świecenia, w tym migającego dziennego, migającego nocnego, ciągłego lub trybu peletonu. Co ciekawe, urządzenie wykrywa, gdy rowerzysta zwalnia lub się zatrzymuje, aby ostrzec innych uczestników za pomocą migającego wzoru światła. Do zarządzania ustawieniami światła służby mobilna aplikacja Varia.

fot. Garmin

Ile kosztuje Garmin Varia RearVue 820?

Omawiane urządzenie – podobnie jak inne rowerowe narzędzia firmy – wymaga zaakceptowania niekoniecznie przyjemnej ceny. Z drugiej strony, klienci dostają zestaw naprawdę przydatnych funkcji, które powinny podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach.

Za Varia RearVue 820 trzeba zapłacić 1289 złotych. Możliwość składania zamówień w sklepie producenta ruszy 6 lutego bieżącego roku.