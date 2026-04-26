Zanim oddasz Garmina do naprawy, sprawdź ten nowy tryb

Garmin wprowadza nowy tryb na swoje zegarki. Pozostaje trzymać kciuki, że jak najmniej użytkowników będzie musiało z niego skorzystać.

Recovery Mode na zegarkach Garmina

Właściciele Xboxa 360 bali się czerwonego pierścienia śmierci. Z kolei u użytkowników Garminów strach wywołuje niebieski trójkąt śmierci. Otóż, gdy zegarek zawiesi się na ekranie z tym trójkątem, to może być zapowiedź poważniejszej usterki. Niewykluczone, że wówczas pomoże nowy tryb.

Nowość ma w założeniach rozwiązywać problemy związane z uruchamianiem zegarka. Co więcej, w wybranych scenariuszach powinna pozwolić na uniknięcie konieczności oddania urządzenia do serwisu. Tak, nawet zegarki Garmina, takie jak drogi Garmin Fenix 8, mają usterki. Z własnego doświadczenia mogę dodać, że potrafi być ich zaskakująco dużo.

Nowy tryb, nazwany Garmin Recovery Mode, włączany jest automatycznie, gdy zegarek wykryje problem w trakcie uruchamiania. Zapewnia on użytkownikowi dostęp do kilku funkcji, które pozwalają pozbyć się błędu. Warto też wiedzieć, że na ten moment wdrażany jest w programie beta na wybranych modelach, ale z czasem trafi do kanału stabilnego.

Garmin Tactix 8 Cerakote Edition (fot. Garmin)

Jakie opcje oferuje tryb Garmin Recovery Mode?

Po aktywowaniu nowego trybu użytkownik ma do wyboru kilka różnych opcji. Ich lista przedstawia się następująco:

Odzyskiwanie – ta opcja ma naprawić typowe problemy, które mogą uniemożliwiać włączenie zegarka. W większości przypadków jej wybranie nie spowoduje utraty danych.

Pomoc – zawiera kod QR umożliwiający przejście do sekcji często zadawanych pytań i pomocy technicznej.

Anuluj aktywność – jeśli przed awarią była zarejestrowana aktywność, ta opcja umożliwia anulowanie trwającej aktywności. W wybranych sytuacjach taka aktywność może bowiem uniemożliwić włączenie zegarka. Ten wybór spowoduje utratę danych aktywności.

Usuń mapy – usuwa pliki map z zegarka. Garmin, po skorzystaniu z tej opcji, zaleca zsynchronizowanie zegarka z oprogramowaniem Garmin Express, aby mieć pewność, że korzystamy z najnowszej aktualizacji map. Opcja przeznaczona do sytuacji, gdy zegarek nie uruchamia się po załadowaniu lub aktualizacji map.

Połącz z komputerem – umożliwia podłączenie zegarka do komputera. Następnie użytkownik może użyć Garmin Express, aby spróbować zaktualizować oprogramowanie sprzętowe lub pobrać dzienniki, które mogą być przydatne dla działu pomocy technicznej.

Przywracanie ustawień fabrycznych – przywraca ustawienia fabryczne zegarka, usuwając wszystkie dane użytkownika.

Wyłącz – wyłącza zegarek.

Garmin zaznacza, że lista opcji może się różnić zależnie od modelu zegarka. Nie wszystkie są dostępne w każdym urządzeniu.