Sztuczna inteligencja przygotuje za Ciebie wycieczkę od A do Z

Integracja sztucznej inteligencji z zewnętrznym oprogramowaniem może odblokować nowe możliwości interakcji z AI. Jeden z modeli zyskał dostęp do szerokiej gamy aplikacji.

Sztuczna Inteligencja a integracja z zewnętrznym oprogramowaniem

W teorii możliwości LLM-ów są ogromne. Pomagają w rozwiązywaniu zadań, wyszukują treści, które mogą być głęboko zakopane w sieci czy zapewniają możliwość spojrzenia na coś z innej perspektywy.

Czy sztuczna inteligencja może zatem zamówić nam jedzenie czy znaleźć pokój do wynajęcia? W teorii może skorzystać ze swojej bazy, aby znaleźć rozwiązanie – problem polega na tym, że najchętniej wyeksportowalibyśmy to do odpowiednich aplikacji tak, aby np. nie szukać drugi raz tego samego na docelowej platformie.

Claude i tuzin nowych integracji

Swoją bazę aplikacji, które mogą wejść w interakcję z LLM-em, poszerzył właśnie Anthropic, odpowiedzialny za platformę Claude. Od lipca 2025 roku repozytorium urosło do ponad 200 narzędzi, a wśród nich znajdziemy integrację m.in. z platformą Canva czy Amplitude.

Od dziś sztuczna inteligencja może połączyć się z kontem użytkownika w następujących aplikacjach: AllTrails, Audible, Booking.com, Instacart, Intuit Credit Karma, Intuit TurboTax, Resy, Spotify, StubHub, Taskrabbit, Thumbtack, Tripadvisor, Uber, Uber Eats i Viator.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że część z tych narzędzi funkcjonuje na polskim rynku, w teorii Claude może dla Was przygotować trasę w górach, stworzyć playlistę, której długość odpowiada czasowi, jaki spędzicie na szlaku, a na koniec znajdzie Wam korzystny nocleg w pobliżu i zamówi jedzenie pod drzwi. Innymi słowy – przygotuje Wam wycieczkę od początku do końca.

Oprócz tego Anthropic zmienił sposób występowania aplikacji w rozmowie (nazywanych często „łącznikami”). Jeżeli teraz wyznaczycie jakieś zadanie do wykonania, LLM sam podpowie, że możecie je zrealizować za pomocą jednego z narzędzi. Jeżeli problemem mogą zająć się dwie różne aplikacje ze zbliżonej kategorii, AI pokaże obie opcje i umożliwi samodzielny wybór.

Anthropic podkreśla, że Claude nie zbiera danych z zewnętrznych aplikacji do rozwijania swojego modelu, a oprogramowanie nie ma dostępu do konwersacji z LLM-em. Ponadto w każdej chwili można rozłączyć AI z daną aplikacją.