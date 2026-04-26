Majówka dla wielu osób stanowi oficjalne otwarcie sezonu plenerowego. Warto więc się dobrze przygotować i zadbać o sprzęt, który pozwoli rozkręcić niejedną imprezę na świeżym powietrzu (albo i wewnątrz). Dlatego właśnie powstał ten ranking, w którym polecam najlepsze głośniki Bluetooth do takich zastosowań.

Co powinien mieć dobry głośnik Bluetooth, żeby sprawdzić się w plenerze?

Dobry głośnik bezprzewodowy z zacięciem imprezowym powinien cechować się mocą na poziomie minimum 20-30 W (choć w rankingu polecam też modele o mniejszej mocy, które może i imprezy nie rozkręcą, ale na spokojniejszą posiadówkę powinny być w sam raz). Istotne są też odpowiedniej klasy przetworniki oraz technologie optymalizujące brzmienie – możesz mieć pewność, że urządzenia w tym zestawieniu reprezentują co najmniej przyzwoity poziom.

Jeśli głośnik Bluetooth ma się nadawać do działania w plenerze, musi też mieć pojemny akumulator (zapewniający minimum 10 godzin działania na jednym ładowaniu). Nie bez znaczenia jest również konstrukcja cechująca się pyło- i wodoszczelnością – tak, by przypadkowa kąpiel, deszcz, piasek i inne zabrudzenia nie robiły na nim wrażenia. Tworząc ten ranking za minimum uznałem klasę IP66.

Starałem się też zmieścić w zestawieniu urządzenia o różnej charakterystyce – tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Stąd bardzo duży rozstrzał cenowy (od niespełna 100 do 1500 złotych), zróżnicowana charakterystyka brzmienia oraz obecność zarówno ultramobilnych, jak i ultrapotężnych modeli. Oto lista…

Jaki głośnik Bluetooth w plener? Ranking 2026:

Soundcore Select 4 Go – najlepszy głośnik Bluetooth do 100 złotych

– najlepszy głośnik Bluetooth do 100 złotych JBL Clip 5 – dobry i tani głośnik Bluetooth w plener

– dobry i tani głośnik Bluetooth w plener Soundcore Boom 3i – niezatapialny głośnik imprezowy

– niezatapialny głośnik imprezowy JBL Flip 7 – klasyka gatunku w nowym wydaniu

– klasyka gatunku w nowym wydaniu Sony ULT Field 3 – bardzo dobry głośnik Bluetooth do 500 złotych

– bardzo dobry głośnik Bluetooth do 500 złotych JBL Charge 6 – bezprzewodowy głośnik i powerbank w jednym

– bezprzewodowy głośnik i powerbank w jednym Marshall Emberton III – głośnik Bluetooth dla fanów rocka

– głośnik Bluetooth dla fanów rocka Sony ULT Field 5 – świetny głośnik Bluetooth z portem mini jack

– świetny głośnik Bluetooth z portem mini jack Sony ULT Field 7 – imprezowy głośnik o wielkich możliwościach

– imprezowy głośnik o wielkich możliwościach JBL Boombox 4 – przepotężny głośnik Bluetooth

Soundcore Select 4 Go – najlepszy głośnik Bluetooth do 100 złotych

Stówka to naprawdę niewielka kwota, jeśli chcesz kupić dobry głośnik Bluetooth, niemniej istnieje na rynku jedna perełka i niech to ona właśnie otworzy ten ranking. Chodzi o Soundcore Select 4 Go – pomimo bardzo niskiej ceny jest w stanie zaoferować naprawdę przyzwoite brzmienie, a do tego gra całkiem głośno, więc w spokojniejszej scenerii plenerowej może się sprawdzić bez zarzutu.

Największą bolączką tych tanich głośników jest niedobór mocy. Cierpi na niego także opisywany model, oferujący zaledwie 5 W. Tak jak jednak wspomniałem – między innymi dzięki dużemu, 1,75-calowemu przetwornikowi – jest w stanie zrobić z tego dobry użytek. Oczywiście, nie spodziewaj się nie-wiadomo-czego.

Soundcore Select 4 Go (fot. Anker)

Niezaprzeczalnym atutem tego modelu jest również czas pracy sięgający nawet 20 godzin na jednym ładowaniu. Technologia Bluetooth 5.4 zapewnia stabilne połączenie ze źródłem dźwięku, equalizer w aplikacji pozwala spersonalizować brzmienie, a konstrukcja została odpowiednio wzmocniona, dzięki czemu cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP67.

Najważniejsze cechy głośnika Soundcore Select 4 Go:

moc: 5 W,

maks. czas pracy: 20 godzin,

klasa szczelności: IP67,

łączność: Bluetooth 5.4,

mikrofon: nie,

wymiary: 121 x 83 x 50 mm,

waga: 280 g,

JBL Clip 5 – dobry i tani głośnik Bluetooth w plener

JBL Clip 5 to pierwszy z czterech modeli tego producenta w tym rankingu – nie da się ukryć, że jest to lider tego rynku, którego urządzenia słyną z wysokiej jakości dźwięku oraz niezłego wykonania. Kosztuje niespełna 200 złotych i cechuje się mocą jedynie 7 W, ale jest w stanie dać z siebie naprawdę sporo. Brzmienie jest dobrze zbalansowane, a miłośnicy mocniejszych basów docenią obecność pasywnego radiatora.

Charakterystycznym elementem tego modelu jest zintegrowany karabińczyk, ułatwiający transport – możesz go na przykład wygodnie przywiesić do plecaka, gdy ruszasz w plener. Działaniu na zewnątrz sprzyja także pyło- i wodoszczelność w klasie IP67, waga na poziomie 285 g oraz czas pracy potrafiący sięgnąć 12 godzin.

JBL Clip 5 (fot. JBL)

Podsumowując: jest to poręczny i po prostu dobry głośnik Bluetooth dla osób o nieszczególnie dużych wymaganiach i poszukujących relatywnie taniego, a przy tym solidnego i nie odstraszającego dźwiękiem urządzenia.

Najważniejsze cechy głośnika JBL Clip 5:

moc: 7 W,

maks. czas pracy: 12 godzin,

klasa szczelności: IP67,

łączność: Bluetooth 5.3,

mikrofon: nie,

wymiary: 134 x 86 x 36 mm,

waga: 285 g,

Soundcore Boom 3i – niezatapialny głośnik imprezowy

Wraz z modelem Soundcore Boom 3i przechodzimy do głośników Bluetooth o większej mocy. Ten konkretnie ma 50 W i cechuje się niemałą skutecznością w rozkręcaniu plenerowych imprez. Jest tak między innymi dlatego, że potrafi osiągnąć głośność na poziomie nawet 96 dB. Do tego technologia BassUp 2.0 efektywnie podkręca niskie tony.

To, co go wyróżnia, to konstrukcja, dzięki której potrafi unosić się na wodzie i nie tonąć – to dlatego może być idealny na imprezy nad jeziorem czy w basenie. Nie jest mu straszne także pełne zanurzenie w wodzie – klasa IP68 oznacza, że nic mu nie będzie, nawet jeśli spędzi pół godziny na głębokości 1,5 metra. Pył i piach też nie robią na nim wrażenia, podobnie jak upadki z wysokości 1 metra.

Soundcore Boom 3i (fot. Anker)

Czas pracy dochodzący do 16 godzin sprawia, że energii nie braknie mu nawet podczas całonocnej imprezy. Na dobrą sprawę jedynym minusem może być dość duża waga (770 g), ale transport nie sprawia problemu – dzięki zintegrowanemu paskowi na ramię.

Najważniejsze cechy głośnika Soundcore Boom 3i:

moc: 50 W,

maks. czas pracy: 16 godzin,

klasa szczelności: IP68,

łączność: Bluetooth 5.3,

mikrofon: nie,

wymiary: 210 x 86 x 78,5 mm,

waga: 770 g,

JBL Flip 7 – klasyka gatunku w nowym wydaniu

Czas na absolutną klasykę gatunku. JBL Flip 7 to najnowszy głośnik Bluetooth z rodziny, która na dobrą sprawę odpowiada za tak dużą popularność tych urządzeń. Oferuje świetną jak na ten rozmiar jakość dźwięku, gra bardzo głośno i mocno, potrafi działać nawet 14 godzin na jednym ładowaniu oraz cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Głośnik JBL zdążył już zebrać wiele maksymalnych not w testach, a także tytuł najlepszego głośnika bezprzewodowego według EISA. Wynika to z tego, że wszystko robi po prostu dobrze. Sprawdza się podczas imprez, ale gdy chcesz czegoś posłuchać w domowym zaciszu – też nie będziesz narzekać.

JBL Flip 7 (fot. JBL)

Za stabilne połączenie ze smartfonem lub innym źródłem dźwięku odpowiada technologia Bluetooth 5.4, a jeśli podłączysz się przewodem USB-C, możesz liczyć także na bezstratną jakość audio. Dopełnieniem całości jest zaś wysoka jakość wykonania z materiałów w dużej mierze pochodzących z recyklingu (jeśli ma to dla Ciebie znaczenie).

Najważniejsze cechy głośnika JBL Flip 7:

moc: 35 W,

maks. czas pracy: 14 godzin,

klasa szczelności: IP68,

łączność: Bluetooth 5.4, USB-C (w trybie audio),

mikrofon: nie,

wymiary: 182,5 x 71,5 x 69,5 mm,

waga: 560 g,

Sony ULT Field 3 – bardzo dobry głośnik Bluetooth do 500 złotych

Jeśli jakiś głośnik może stanowić realną konkurencję dla wyżej wspomnianego Flipa w kategorii cenowej do 500 złotych, to jest nim Sony ULT Field 3. Bardzo dobra jakość dźwięku i soczyste basy to jego cechy charakterystyczne, do których dokłada jeszcze czas pracy sięgający aż 24 godzin. To imprezowa bestia.

Dobrze sprawdza się zarówno na domówkach, jak i w plenerze. Cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP67, a do tego dobrze znosi upadki z wysokości do 1,22 m. Pasek na ramię w dodatku ułatwia przenoszenie głośnika z miejsca na miejsce, co bez niego mogłoby być kłopotliwe, gdyż waga wynosi tu aż 1,2 kg.

Sony ULT Field 3 (fot. Sony)

Ciekawostką, która pozytywnie odróżnia ten głośnik od Flipa, jest wbudowany mikrofon, dzięki któremu propozycja Sony może także pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Niekoniecznie przyda się to na imprezie, ale też nie samymi imprezami człowiek żyje. Myślę, że to świetny wybór na specjalne okazje (jak majówka), ale też na co dzień.

Najważniejsze cechy głośnika Sony ULT Field 3:

moc: 30 W,

maks. czas pracy: 24 godziny,

klasa szczelności: IP67,

łączność: Bluetooth 5.2,

mikrofon: tak,

wymiary: 256 x 113 x 79 mm,

waga: 1,2 kg,

JBL Charge 6 – bezprzewodowy głośnik i powerbank w jednym

Nieco droższy JBL Charge 6 to na dobrą sprawę podrasowany Flip. Podrasowany na tyle, że również zasłużył na miejsce w tym rankingu. Ma więcej mocy (45 W), dzięki czemu gra jeszcze głośniej, a na niższych ustawieniach głośności – jeszcze pełniej. Równocześnie może pochwalić się podobną charakterystyką brzmienia i także obsługuje bezstratne audio przy połączeniu przez USB-C.

Głośnik ten ma w dodatku bardzo pojemny akumulator. Dzięki niemu jest w stanie zapewnić działanie nawet przez 24 godziny, ale to nie wszystko. JBL Charge 6 – stąd zresztą jego nazwa – może też być Twoim powerbankiem i w razie potrzeby podładować Twój smartfon czy tablet (bez przerywania odtwarzania muzyki).

JBL Charge 6 (fot. JBL)

Przy tym wszystkim urządzenie pozostaje pyło- i wodoszczelne w klasie IP68. Wszystko to razem sprawia, że może się idealnie sprawdzić podczas wypadów za miasto, zapewniając Ci dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz i cechując się przy tym pełną niezawodnością.

Najważniejsze cechy głośnika JBL Charge 6:

moc: 45 W,

maks. czas pracy: 24 godziny,

klasa szczelności: IP68,

łączność: Bluetooth 5.4, USB-C (w trybie audio),

mikrofon: nie,

wymiary: 229 x 99 x 94 mm,

waga: 1,37 kg,

Marshall Emberton III – głośnik Bluetooth dla fanów rocka

O ile wyżej opisane głośniki najlepiej sprawdzają się podczas odtwarzania typowo imprezowej muzyki, a więc popu czy też elektroniki, fani cięższych gatunków, a w szczególności rocka i metalu, stoją przed zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem podczas poszukiwań głośnika Bluetooth, który nie będzie odrzucał swoim brzmieniem. Jeśli do nich należysz, koniecznie rzuć okiem na ofertę marki Marshall, a moją polecajką numer jeden byłby konkretnie Marshall Emberton III.

Jak na producenta piecyków przystało, jego głośnik zapewnia potężne i wyraziste brzmienie o wysokiej czystości, ale atakując też mocniejszym basem, gdy trzeba. W dodatku dźwięk jest emitowany w każdym kierunku, dzięki czemu muzykę dobrze słychać w każdym miejscu.

Marshall Emberton III (fot. Marshall)

Na listę atutów tego modelu należałoby również wpisać: czas pracy dochodzący do aż 32 godzin i funkcję szybkiego ładowania, dzięki której wystarczy 20 minut, by uzyskać kolejne 6 godzin działania, pyło- i wodoszczelną konstrukcję w klasie IP67 oraz zintegrowany mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmów głosowych.

Najważniejsze cechy głośnika Marshall Emberton III:

moc: 20 W,

maks. czas pracy: 32 godziny,

klasa szczelności: IP67,

łączność: Bluetooth 5.3,

mikrofon: tak,

wymiary: 160 x 76,9 x 68 mm,

waga: 670 g,

Sony ULT Field 5 – świetny głośnik Bluetooth z portem mini jack

Była Trójka, to czas na Piątkę. Głośnik Sony ULT Field 5 to urządzenie, obok którego naprawdę trudno przejść obojętnie, gdy szuka się sprzętu, który zdoła rozkręcić imprezę w plenerze, jak i uprzyjemnić czas spędzany w mieszkaniu lub domku letniskowym. Potężne brzmienie dostosowywane do sytuacji, 25-godzinny czas pracy (z trybem powerbanku i szybkim doładowaniem) oraz klimatyczne efekty świetlne synchronizujące się z muzyką to jego cechy charakterystyczne.

Za dobre brzmienie odpowiadają dwa głośniki wysokotonowe, mocny głośnik niskotonowy oraz dwie membrany bierne. W zależności od tego, czy lubisz dużo basu, czy jeszcze więcej, możesz aktywować wzmocnienie: Deep Bass lub Attack Bass.

Sony ULT Field 5 (fot. Sony)

Głośnik ten wyróżnia się też obecnością portu mini jack, dzięki któremu można też wygodnie przesyłać muzykę np. z laptopa. Oczywiście, podstawę stanowi Bluetooth. Pyło- i wodoszczelność w klasie IP67 oraz praktyczny pasek na ramię stanowią dopełnienie całości. Zwróć tylko uwagę na to, że Sony ULT Field 5 waży aż 3,3 kg.

Najważniejsze cechy głośnika Sony ULT Field 5:

moc: 30 W,

maks. czas pracy: 24 godziny,

klasa szczelności: IP67,

łączność: Bluetooth 5.3, mini jack,

mikrofon: nie,

wymiary: 320 x 144 x 125 mm,

waga: 3,3 kg,

Sony ULT Field 7 – imprezowy głośnik o wielkich możliwościach

Pozostajemy w ofercie japońskiej marki, bo kolejną, przedostatnią już propozycją w tym zestawieniu, jest Sony ULT Field 7. To konkretny sprzęt z 2 głośnikami wysokotonowymi, 2 niskotonowymi i 2 membranami biernymi. Dzięki nim – i pakietowi autorskich technologii – potrafi zapewnić mocarny, a przy tym bogaty w detale dźwięk.

Głośnik umożliwia też dostosowanie brzmienia do własnych preferencji, a do tego optymalizuje go pod kątem swojego otoczenia. Nieważne więc, gdzie chcesz rozkręcić zabawę, z pewnością Ci się to uda. Dodatkowo ma wejście mikrofonowe i tryb karaoke, zwiększając imprezowy potencjał.

Sony ULT Field 7 (fot. Sony)

Zintegrowane diody LED tworzą dobry klimat, pojemny akumulator zapewnia nawet 30 godzin działania na jednym ładowaniu, a w razie czego można skorzystać z zasilania sieciowego. Przysłowiową wisienką na torcie są zaś szerokie opcje łączności – muzykę można przesłać przez Bluetooth, port USB lub złącze mini jack.

Najważniejsze cechy głośnika Sony ULT Field 7:

moc: 45 W,

maks. czas pracy: 30 godziny,

klasa szczelności: IP67,

łączność: Bluetooth 5.2, mini jack, jack mikrofonowy, USB,

mikrofon: nie,

wymiary: 512 x 224 x 222 mm,

waga: 6,3 kg,

JBL Boombox 4 – przepotężny głośnik Bluetooth

Ranking zamyka JBL Boombox 4 – bezkompromisowy głośnik dla osób, którym zależy na olbrzymiej mocy i są w stanie za nią sporo zapłacić. Waży blisko 6 kg, ale to nie przypadek – ten sprzęt jest po prostu przepotężny.

Moc? 210 W. Wnętrze? Dwa głośniki wysokotonowe, dwa niskotonowe i trzy pasywne radiatory. Do tego technologia AI Sound Boost, która w czasie rzeczywistym analizuje muzykę i optymalizuje ją w taki sposób, by zawsze brzmiała tak dobrze, jak to możliwe. Najlepiej zabrzmi, gdy prześlesz ją nie przez Bluetooth, lecz USB-C – wówczas możesz cieszyć się formatem bezstratnym.

JBL Boombox 4 (fot. JBL)

Co poza tym? Ochrona przed pyłem i wodę w klasie IP68, akumulator zapewniający 28 godzin działania między jednym ładowaniem a kolejnym oraz zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie tego kolosa z miejsce na miejsce.

Najważniejsze cechy głośnika JBL Boombox 4:

moc: 210 W,

maks. czas pracy: 28 godzin,

klasa szczelności: IP68,

łączność: Bluetooth 5.4, USB-C,

mikrofon: nie,

wymiary: 506,4 x 262,9 x 212,9 mm,

waga: 5,89 kg,

Podsumowanie, czyli jaki głośnik Bluetooth wybrać?

Jak widzisz, wybór jest całkiem spory i odpowiedź na wyżej zadane pytanie sprowadza się tak naprawdę do tego, jakim budżetem dysponujesz i jakie masz oczekiwania. Ogólnie jednak wybierając sprzęt marek JBL, Sony, Soundcore i Marshall możesz mieć raczej pewność, co do jego jakości.

Choć w rankingu nie zmieścił się żaden model Bose – w ofercie tego producenta również znajduje się kilka godnych uwagi urządzeń (reprezentujących bardzo wysoki poziom, przy czym w ich przypadku polowałbym raczej na promocję).