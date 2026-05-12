Stwórz własne kino domowe i odbierz nawet 5000 złotych zwrotu

Marzysz o tym, by stworzyć własne kino domowe? Teraz masz świetną okazję, bo dzięki nowej promocji możesz skompletować świetny zestaw złożony z telewizora i głośnika lub soundbara oraz odzyskać nawet 5000 złotych na konto bankowe.

Nowa promocja Samsunga – tworzysz własne kino domowe i dostajesz zwrot pieniędzy

Samsung zaanonsował promocję na najnowsze telewizory i urządzenia audio. Dzięki niej możesz skompletować wymarzone kino domowe i odzyskać nawet do 5000 złotych bezpośrednio na konto bankowe.

Najnowszą promocją objęto wybrane, premierowe telewizory Samsung Vision AI z rocznika 2026, w tym flagowe ekrany Micro RGB (R95H, R86H i R85H) wyposażone w mikroskopijne diody RGB, a także modele OLED (S99H, S90H z powłoką Glare Free i S85H) oraz Neo QLED Mini LED 4K QN80H. Cashback obowiązuje również na modele The Frame oraz The Frame Pro Pro LS03HW.

Aby móc ubiegać się o zwrot konieczne jest dokupienie w zestawie jednego z wybranych urządzeń audio. Może być to soundbar (np. HW-Q990F, HW-Q930F, HW-Q800F, HW-Q600F, HW-B750F), głośnik Music Frame (HW-LS60D), Music Studio (HW-LS50H, HW-LS51H, HW-LS70H, HW-LS71H) lub Power Audio (MX-ST40F, MX-ST50F, MX-T70).

Promocja na telewizory Samsung Vision AI w pakiecie ze sprzętem audio – jak otrzymać zwrot?

Aby skorzystać z promocji należy kupić wybrany telewizor Vision AI i głośnik lub soundbar (spośród objętych akcją) do 1 czerwca 2026 roku u jednego z wybranych partnerów handlowych. Minimalna kwota zakupów, uprawniająca do ubiegania się o zwrot, wynosi 3000 złotych.

Z regulaminu wynika, że wartość cashbacku zależna jest od kosztu zestawu zgodnie z poniższą tabelą:

Koszt zestawu urządzeń (telewizor + soundbar/głośnik) Wysokość cashbacku 3000 złotych – 4999 złotych 500 złotych 5000 złotych – 7999 złotych 800 złotych 8000 złotych – 10999 złotych 1200 złotych 11000 złotych – 15999 złotych 1800 złotych 16000 złotych – 19999 złotych 2500 złotych powyżej 20000 złotych 5000 złotych

Po zakupie zestawu urządzeń konieczne jest zalogowanie się do Samsung Account oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez stronę internetową w terminie od 2 czerwca do 12 lipca 2026 roku. Do formularza konieczne jest dołączenie:

skanu dowodu zakupu,

zdjęcia tabliczki znamionowej każdego z zakupionych urządzeń,

zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego produktu (z obu urządzeń).

Po pozytywnej weryfikacji przez Samsunga środki zostaną przekazane na konto bankowe wskazane w formularzu w ciągu 14 dni roboczych. Na liście wybranych partnerów handlowych znalazły się placówki, takie jak Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom oraz sklep online Samsunga i salon stacjonarny Samsung Brand Stores. Pełną listę urządzeń objętych promocją znajdziecie w regulaminie.

Warto wspomnieć, że dodatkowo można skorzystać z Programu Odzysk i uzyskać zniżkę za zwrot starego telewizora. Ponadto z kodem INSTALACJA możesz również otrzymać instalację z wniesieniem gratis.

Dodatkowy kod promocyjny na telewizor Samsung Vision AI i głośnik Music Studio

Mamy dla Ciebie również specjalny kod rabatowy. Wpisując w koszyku w oficjalnym sklepie Samsunga kod o treści KASIA otrzymasz 200 złotych zniżki na najnowszy telewizor Samsung Vision AI, a także 10% zniżki na bezprzewodowy głośnik Music Studio.

Warto podkreślić, że kod rabatowy łączy się z wyżej opisaną ofertą przedsprzedażową, a więc możesz zarówno skorzystać z obniżki, jak i ubiegać się o zwrot do 5000 złotych.

Jeśli natomiast zakupisz telewizor ze starszej serii w pakiecie z głośnikiem Music Studio, za pomocą kodu KASIA otrzymasz dodatkowo 20% zniżki na głośnik.

Kod rabatowy jest ważny do 1.06.2026 lub do wcześniejszego wyczerpania limitów użyć.