Google ma nowy pomysł na laptop. Oto Googlebook

Piętnaście lat po wprowadzeniu na rynek pierwszego Chromebooka, gigant z Mountain View dzieli się nowym pomysłem na laptop sprzyjający mobilności i produktywności. Koncepcja nazywa się Googlebook, a w jej sercu znajduje się – no, nie mogło być inaczej – sztuczna inteligencja, na czele z asystentem Gemini.

Googlebook to taki Chromebook na sterydach. Z Gemini w serduszku

Każdy Googlebook ma być laptopem wyposażonym w wydajne podzespoły zamknięte w obudowie wykonanej z wysokiej jakości materiałów. Bazować będzie na przeglądarce Chrome, aplikacjach ze sklepu Google Play i sztucznej inteligencji Gemini, która wspierać ma użytkownika na każdym kroku (jeszcze bardziej niż Copilot w nowych laptopach z Windows 11).

Jednym z charakterystycznych elementów Googlebooka będzie inteligentny kursor określany jako Magic Pointer. Zasada jego działania jest taka, że na cokolwiek użytkownik nim najedzie, Gemini ożyje i zaoferuje kontekstową sugestię. Przykład? Najeżdżasz na datę w e-mailu – AI proponuje dodanie spotkania do Kalendarza. Albo: zaznaczasz zdjęcia kanapy i pokoju – AI proponuje wizualizację wynikającą z ich połączenia.

Googlebook (źródło: Google)

Kolejną nowinką jest kreator widżetów. Umożliwi on stworzenie własnego, spersonalizowanego panelu na podstawie promptu. W ten sposób można połączyć kilka aplikacji (np. Gmail i Kalendarz), zebrać informacje w jednym miejscu (np. przy planowaniu podróży) albo też zaprojektować agregator treści idealnie skrojony pod osobiste preferencje.

Być może najważniejszą cechą Googlebooka będzie jednak zapewnianie płynnego doświadczenia na wszystkich urządzeniach. Laptop i smartfon z Androidem będą mogły ze sobą nieprzerwanie współpracować, co pozwoli na wygodne przełączanie się między urządzeniami. Nie trzeba będzie ani emulować, ani pobierać aplikacji – Google obiecuje natychmiastowy dostęp. Podobnie ma się sprawa z przeglądaniem plików – ich również nie będzie trzeba przynosić między urządzeniami.

Na razie gigant tylko rzuca takimi hasłami, nie podając zbyt wielu szczegółów na temat nowej koncepcji. Mamy je jednak poznać w nadchodzących miesiącach. To prowadzi nas do pytania o to…

Kiedy pojawią się pierwsze Googlebooki?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku Chromebooków, firma Google nie będzie tworzyć tych laptopów sama. Pierwsze Googlebooki zasilą katalogi takich marek jak Acer, Asus, Dell, HP i Lenovo. Będą dostępne w różnych rozmiarach, ale zawsze mają cechować się wykonaniem klasy premium. Jedną z ich wspólnych cech będzie w dodatku świecący pasek zdobiący pokrywę.

Rynkowej premiery pierwszych Googlebooków możemy spodziewać się jesienią 2026 roku. Nieco wcześniej amerykański gigant podzieli się też kolejnymi informacjami na temat nowego rozwiązania, przybliżając kryjącą się za nim koncepcję.