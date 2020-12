Motorola RAZR 5G jako prezent na święta? Niższa cena może do tego zachęcić

Jeśli ktoś jeszcze nie sprawił sobie prezentu na tegoroczne święta Bożego Narodzenia, to ma ostatnie chwile, żeby to zrobić. Motorola RAZR 5G w niższej cenie dla niejednego fana nowoczesnych technologii będzie wymarzonym podarunkiem.

Chcesz składany smartfon? Płać słono!

Ceny składanych smartfonów potrafią przyprawić o zawrót głowy. Taki Samsung Galaxy Fold kosztował na start 9000 złotych, a Huawei Mate Xs aż 9999 złotych. Samsung Galaxy Z Fold 2 jest niewiele tańszy – trzeba za niego zapłacić co najmniej 8599 złotych.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Motorola również wystartowała z wysokiego C – aż wzdrygam się na wspomnienie, że Motorola RAZR kosztowała na start aż 7299 złotych. Nie musieliśmy jednak długo czekać, aż producent obniży progi – Motorola RAZR 5G została wprowadzona na polski rynek w cenie 6499 złotych, mimo że oferuje znacznie więcej niż pierwowzór.

Motorola RAZR 5G dostępna w niższej cenie

Motorola RAZR 5G była więc najtańszym składanym smartfonem w Polsce, jeśli patrzeć na cenę początkową – wcześniej miano to należało do Samsunga Galaxy Z Flip za 6600 złotych. Aktualnie dzierży je Motorola RAZR, bowiem kosztuje ~4000 złotych.

Motorola RAZR 5G ponownie jednak stała się najtańszym składanym smartfonem, jeśli brać pod uwagę te z modemami 5G – aktualnie można ją kupić za 5999 złotych, co oznacza 500 złotych obniżki względem ceny początkowej. Dla porównania, Samsung Galaxy Z Flip 5G kosztuje obecnie 6739 złotych, a więc dużo więcej.

Motorola RAZR 5G (źródło: Motorola)

Pomimo że składana Motka nie jest tak high-endowa jak składak Samsunga, to i tak zapewni wiele frajdy użytkownikom. Elastyczny, możliwy do złożenia ekran to coś wyjątkowego, a na dodatek widać i czuć nawiązania do legendarnej Motoroli RAZR V3, którą do tej pory wiele osób wspomina z łezką w oku.

Poza tym, pod względem specyfikacji, Motorola RAZR 5G to kawał porządnego średniaka klasy premium. Smartfon ma na pokładzie m.in. bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 765G oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, a także aparaty 48 Mpix na zewnątrz i 20 Mpix wewnątrz. Do tego są też moduł NFC, czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym) i Dual SIM (eSIM + nano SIM).