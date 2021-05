Cena Galaxy Z Flip 3 może być naprawdę atrakcyjna. Na to czekaliśmy

Klienci muszą przygotować dość gruby plik gotówki, aby kupić składany smartfon. Urządzenia tego typu wciąż są bowiem nowinką, ale powoli dzieje się to, na co czekaliśmy – ich ceny zaczynają sukcesywnie spadać. Cena Galaxy Z Flip 3 również ma być bardziej przystępna!

Samsung jest niekwestionowanym liderem w segmencie składanych smartfonów i może dowolnie kształtować ich ceny, ponieważ konkurencja jest niewielka. Mimo to, południowokoreański producent nie zamierza „zdzierać kasy” z klientów, bowiem z pewnością zależy mu na tym, aby sprzedać jak najwięcej tego typu urządzeń. A pomóc może w tym, obok intensywnych kampanii reklamowych, obniżenie cen.

Cena Galaxy Z Flip 3 może być naprawdę atrakcyjna. Ten składany smartfon Samsunga będzie mogło kupić więcej klientów

W Stanach Zjednoczonych Galaxy Z Flip kosztował na start 1380 dolarów, a w Polsce 6600 złotych. Cena Galaxy Z Flip 5G została natomiast ustalona w USA na 1449,99 dolarów, zaś w kraju nad Wisłą na 6799 złotych. Ten ostatni aktualnie w promocji można kupić (do 18 maja 2021 roku) za mniej niż 5000 złotych – jak na składany smartfon to naprawdę atrakcyjna oferta (link do niej znajduje się na końcu niniejszego artykułu).

Patrząc na ceny ww. smartfonów z serii Galaxy Z Flip, można by było pomyśleć, że cena Galaxy Z Flip 3 będzie jeszcze wyższa. Z drugiej strony spodziewaliśmy się, że tego typu urządzenia mogą wkrótce stanieć i rzeczywiście tak może być.

składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 3 (źródło: TheGalox_)

Według informacji, opublikowanych przez serwis INFOSTACK’DAILY, cena Galaxy Z Flip 3 zostanie ustalona na zaledwie 990 dolarów, czyli może być o ponad 30% niższa niż cena Galaxy Z Flip 5G! Portal podaje też, że składany smartfon Samsunga zostanie zaprezentowany 3 sierpnia 2021 roku (niewykluczone, że wraz z Galaxy Z Fold 3).

W odpowiedzi na te doniesienia, przedstawiciel Samsunga poinformował, że specyfikacja i cena Galaxy Z Flip 3 pozostają nieznane, ale takie oświadczenie nie jest żadną niespodzianką.

Jednocześnie daje to też Samsungowi spore pole do manewru, ponieważ finalne ceny ustalane są najczęściej w ostatniej kolejności, nierzadko na chwilę przed wprowadzeniem danego urządzenia na rynek. Niewykluczone, że ostateczna cena Galaxy Z Flip 3 będzie wyższa, a przynajmniej według @hwangmh01 może ona wynosić nawet 1199 dolarów.

I chociaż to zdecydowanie mniej atrakcyjny scenariusz, to mimo wszystko zapowiada się na to, że cena Galaxy Z Flip 3 i tak będzie niższa niż ceny poprzednich modeli z tej serii. Można przyjąć, że nie przekroczy ona poziomu 6000 złotych – to bardzo obiecująca wizja.