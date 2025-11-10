Ty też tak ładujesz telefon? To bez sensu

Wokół ładowania smartfonów narosło wiele mitów. Pewien youtuber postanowił wziąć temat na tapet i raz na zawsze się z nimi rozprawić. Podczas trwającego dwa lata eksperymentu sprawdził, jaki wpływ na kondycję akumulatorów ma szybkie ładowanie, a także to, czy utrzymywanie poziomu naładowania między 30% a 80% ma jakikolwiek sens.

Sprawdzili, czy i jak sposób ładowania telefonu wpływa na kondycję akumulatora

Eksperyment składał się z trzech testów, realizowanych łącznie przez dwa lata i obejmował 40 smartfonów. Ekipa HTX Studio opublikowała na YouTube materiał podsumowujący jego wyniki. Sprawdzano:

czy szybkie ładowanie zmniejsza żywotność akumulatora?,

czy utrzymywanie naładowania pomiędzy 30% a 80% wydłuża żywotność akumulatora?,

a także, czy pozostawianie akumulatora w stanie bliskim rozładowania lub ciągłe jego doładowywanie zmniejsza jego żywotność?

Aby uzyskać odpowiedź na pierwsze z tych pytań, przeprowadzono trwający 6 miesięcy test, w którym wszystkie telefony przeszły 500 cykli ładowania. Okazało się, że po tym czasie różnica w kondycji akumulatorów owszem, była, ale wyniosła zaledwie 0,3% pomiędzy tymi, które ładowano z mocą 18 W, a tymi, w których korzystano z ładowania 120 W. Werdykt: przejmowanie się tym aspektem nie ma najmniejszego sensu.

Pozostałe dwa testy były mniej jednoznaczne, ale i tak wykazały, że możliwy do osiągnięcia efekt jest niewarty gimnastyki, z jaką wiążę się utrzymywanie poziomu naładowania w konkretnym zakresie. Konkretnie kondycja akumulatora była o 2,5% lepsza w przypadku smartfonów utrzymywanych w widełkach 30%-80% w porównaniu do regularnie rozładowywanych i ładowanych do setki.

Odpręż się i ładuj telefon jak chcesz

Ostateczny wniosek brzmi więc następująco: rób co chcesz i jak chcesz, bo wszystko to nie ma większego znaczenia. Żaden mierzalny sposób nie zdołał potwierdzić, że ładowanie w taki lub inny sposób ma realny wpływ na kondycję akumulatora w stopniu, który byłby jakkolwiek odczuwalny przez użytkownika.

Zatem, jeśli ze względu na obawy nie korzystasz z szybkiego ładowania albo pilnujesz telefonu, by poziom naładowania nie spadł poniżej 30% i nie przekroczył 80%, to… rób tak dalej, jeśli tak Ci wygodnie. Jeśli jednak jest to dla Ciebie uciążliwe, to wrzuć na luz i przestań. ;)