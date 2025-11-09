Samsung stworzył piekielnie szybką pamięć RAM. Smartfony przyspieszą

Samsung zaprezentował nową generację pamięci LPDDR6, która ma oferować nie tylko rekordową szybkość, ale też znacznie niższe zużycie energii. Pierwsze urządzenia z tą technologią trafią na rynek już w przyszłym roku.

Nowy standard szybkości w mobilnej pamięci

Samsung oficjalnie ogłosił wprowadzenie swojej pierwszej pamięci LPDDR6 DRAM. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez firmę, moduły osiągają przepustowość do 10,7 Gb/s, czyli wartość przewyższającą możliwości większości dotychczasowych układów LPDDR5X. Co istotne, nowa technologia jest także o 21% bardziej energooszczędna, co ma kluczowe znaczenie dla wydajności i czasu pracy na baterii w smartfonach czy tabletach.

Samsung nie ujawnił jeszcze dokładnych szczegółów dotyczących procesu produkcyjnego, ale wiadomo, że chipy powstają w technologii 12 nm i korzystają DVFS, czyli systemu pozwalającego automatycznie dostosowywać napięcie i częstotliwość taktowania w zależności od obciążenia. Dzięki temu pamięć może dynamicznie ograniczać zużycie energii, gdy urządzenie znajduje się w stanie spoczynku.

Choć różnica w szybkości względem najlepszych wersji LPDDR5X nie wydaje się duża, bo tamte osiągały również do 10,7 Gb/s, to LPDDR6 to przede wszystkim nowy standard, który dopiero z czasem rozwinie pełnię możliwości. Specyfikacja JEDEC, którą Samsung współtworzył, zakłada, że w przyszłości układy tego typu mogą osiągnąć nawet 14 Gb/s, co otworzy drogę do zupełnie nowej generacji mobilnych procesorów.

Według zapowiedzi producenta, pierwsze urządzenia z pamięcią LPDDR6 pojawią się na rynku w drugiej połowie 2026 roku. Najbardziej prawdopodobne jest, że trafi ona do flagowych modeli wyposażonych w nadchodzące układy Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz MediaTek Dimensity 9600.

Więcej mocy przy mniejszym zużyciu energii. To spodoba się nie tylko Samsungowi

To, co wyróżnia LPDDR6, to nie tylko szybkość, ale przede wszystkim efektywność energetyczna. Samsung podkreśla, że nowe układy będą kluczowe dla urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję. Takie rozwiązania wymagają błyskawicznego dostępu do danych i jednocześnie niskiego poboru mocy, a właśnie w tych dwóch aspektach LPDDR6 ma przewagę.

Dzięki optymalizacji napięcia i wykorzystaniu nowych metod zarządzania energią, pamięć ta zużywa średnio jedną piątą mniej energii niż LPDDR5X. W praktyce oznacza to nie tylko dłuższy czas pracy smartfonów, ale też mniejsze nagrzewanie się urządzeń podczas intensywnego korzystania z aplikacji, gier czy funkcji generatywnej AI.

Według danych przedstawionych w ramach programu CES Innovation Awards 2026, LPDDR6 to również znaczący krok naprzód pod względem elastyczności projektowej. Układy te są w pełni kompatybilne z nowymi interfejsami mobilnych SoC i obsługują zróżnicowane konfiguracje pojemności od 8 GB do nawet 32 GB.