Możliwe, że Twój Samsung dostanie funkcje fotograficzne z Galaxy S25

Zaprezentowane w minionym tygodniu smartfony z serii Galaxy S25 oferują kilka nowych funkcji związanych z fotografią i filmowaniem. W niedalekiej przyszłości zostaną one udostępnione również starszym modelom, co producent zdążył już oficjalnie potwierdzić.

Jakie funkcje z Galaxy S25 trafią na starsze smartfony Samsunga?

Funkcje znane ze smartfonów z serii Galaxy S25 trafią do właścicieli starszych modeli (najprawdopodobniej) wraz z aktualizacją do One UI 7.1. Wśród nich znajdzie się 10 trybów inspirowanych filmem, w tym sześć całkowicie nowych:

Soft (Miękki/Łagodny),

Sharp (Ostry/Wyraźny),

Intense (Intensywny),

Subtle (Subtelny/Delikatny),

Warm (Ciepły),

Dark (Ciemny/Mroczny).

Każdy filtr będzie można spersonalizować – ustawić temperaturę, kontrast i nasycenie (użytkownicy dostaną do dyspozycji aż 50-poziomową skalę). Oprócz tego będzie można również skorzystać z niestandardowych filtrów, opartych na sztucznej inteligencji.

Wraz z One UI 7.1 do właścicieli starszych smartfonów Samsunga trafią też tryb Log video i funkcja nagrywania wideo w formacie 10-bit HDR, a także możliwość skorzystania z wirtualnej, 22-stopniowej przysłony od f/1.4 aż do f/16 oraz utworzenia ruchomego zdjęcia o długości nawet 3 sekund (do tego będzie sposobność połączenia kilku takich ujęć w jeden, dłuższy film).

Nagrywanie wideo w formacie 10-bit HDR (źródło: Samsung)

Ponadto użytkownicy zyskają dostęp do funkcji Single Take with Time Machine, która nagrywa nawet 5-sekundowe wideo przed naciśnięciem spustu migawki oraz umożliwia przechwytywanie zdjęć o rozdzielczości 12 Mpix podczas nagrywania wideo.

Które smartfony Samsunga dostaną aktualizację do One UI 7.1 i funkcje fotograficzne z serii Galaxy S25?

Koreańczycy nie opublikowali oficjalnej listy modeli, które otrzymają aktualizację do Androida 15 wraz z One UI 7.1, ale na pewno dostaną ją wybrane smartfony z serii Galaxy S (Galaxy S21 i nowsze), Galaxy Z Flip (Galaxy Z Flip 3 i nowsze), Galaxy Z Fold (Galaxy Z Fold 3 i nowsze), a także Galaxy A (Galaxy A33 i Galaxy A53 oraz nowsze). Ponadto mogą się jej spodziewać właściciele tabletów z rodziny Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S9 i Galaxy Tab S10.

Trzeba jednak mieć świadomość, że nie wszystkie urządzenia, które dostaną aktualizację do Androida 15 i One UI 7.1, zyskają dostęp do funkcji fotograficznych i wideo ze smartfonów z serii Galaxy S25, aczkolwiek aktualnie nie sposób określić, które tak, a które nie.