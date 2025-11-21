Funkcja rodem z Gadu-Gadu trafia do WhatsApp

Meta odświeżyła funkcję w WhatsAppie. Nowość przypomina opcję doskonale znaną z Gadu-Gadu. Dzięki niej w kilku słowach możesz pochwalić się albo spławić wszystkich (lub wybranych) użytkowników.
WhatsApp ma nową funkcję. Jest niczym powrót do dzieciństwa
W ostatnim czasie Meta naprawdę wiele uwagi poświęca swojemu popularnemu komunikatorowi. Patrząc z perspektywy innych narzędzi WhatsApp staje się wygodniejszy i nie jest „zaśmiecany”, bo nowe funkcje są zazwyczaj praktyczne i przydatne. Pod koniec października 2025 roku odkryto, że z czasem numer telefonu nie będzie konieczny do korzystania z WhatsAppa.
Kilka dni temu wspominaliśmy o tym, że WhatsApp staje się nieco bardziej otwarty, a użytkownicy mogą dodawać konta z innych komunikatorów i wygodnie odpowiadać na wiadomości w aplikacji. Opcja ta ma być póki co dość mocno ograniczona, bo aplikacja WhatsApp umożliwi dodanie kont BirdyChat i Haiket. Niewykluczone jednak, że z czasem lista ta zostanie wydłużona np. o Messengera.
Teraz Meta wprowadza do aplikacji poprawioną funkcję, która z pewnością część z Was bardzo ucieszy, a wielu z Was przypomni sobie kultowe opisy z Gadu-Gadu. W WhatsAppie pojawi się ulepszona sekcja Informacje (dawniej określana jako O mnie). Dzięki niej użytkownik może poinformować znajomych (wszystkich lub wybranych), co się u niego aktualnie dzieje, pochwalić się albo dać znać „ogółowi” dlaczego nie ma czasu odpisać. Wszystko to za pomocą krótkiego tekstu (do 50 znaków) oraz wybranej emotikony.
Udostępniane Informacje stają się też jeszcze lepiej widoczne – będą wyświetlane w górnej części czatu indywidualnego oraz po wejściu w profil konkretnego użytkownika. Niestety nie pojawiają się one na liście kontaktów. Co ciekawe, użytkownicy mogą również odpowiadać bezpośrednio na te „statusy”.
Statusy rodem z Gadu-Gadu już dostępne w WhatsApp – jak wypróbować?
Meta twierdzi, że funkcja jest już wdrażana i prawdopodobnie możecie ją już wypróbować – mi się już udało. Zasada działania jest intuicyjna. Wystarczy, że otworzycie aplikację WhatsApp, stukniecie w menu (trzy kropki w prawym górnym rogu), a następnie klikniecie w pigułkę pod Waszym imieniem lub nazwą konta.
Ustawiając Informacje możesz wybrać dowolną emotikonę i wpisać tekst o długości do 50 znaków. Do wyboru masz również czas trwania np. 1 godzinę, 1 dzień, 1 tydzień lub niestandardowy czas (dzień wybrany za pomocą kalendarza). W ustawieniach decydujesz także, kto zobaczy pisane przez Ciebie Informacje np. Moje kontakty. Możesz także wykluczyć niektórych użytkowników.