Funkcja rodem z Gadu-Gadu trafia do WhatsApp

Meta odświeżyła funkcję w WhatsAppie. Nowość przypomina opcję doskonale znaną z Gadu-Gadu. Dzięki niej w kilku słowach możesz pochwalić się albo spławić wszystkich (lub wybranych) użytkowników.

WhatsApp ma nową funkcję. Jest niczym powrót do dzieciństwa

W ostatnim czasie Meta naprawdę wiele uwagi poświęca swojemu popularnemu komunikatorowi. Patrząc z perspektywy innych narzędzi WhatsApp staje się wygodniejszy i nie jest „zaśmiecany”, bo nowe funkcje są zazwyczaj praktyczne i przydatne. Pod koniec października 2025 roku odkryto, że z czasem numer telefonu nie będzie konieczny do korzystania z WhatsAppa.

Kilka dni temu wspominaliśmy o tym, że WhatsApp staje się nieco bardziej otwarty, a użytkownicy mogą dodawać konta z innych komunikatorów i wygodnie odpowiadać na wiadomości w aplikacji. Opcja ta ma być póki co dość mocno ograniczona, bo aplikacja WhatsApp umożliwi dodanie kont BirdyChat i Haiket. Niewykluczone jednak, że z czasem lista ta zostanie wydłużona np. o Messengera.

Teraz Meta wprowadza do aplikacji poprawioną funkcję, która z pewnością część z Was bardzo ucieszy, a wielu z Was przypomni sobie kultowe opisy z Gadu-Gadu. W WhatsAppie pojawi się ulepszona sekcja Informacje (dawniej określana jako O mnie). Dzięki niej użytkownik może poinformować znajomych (wszystkich lub wybranych), co się u niego aktualnie dzieje, pochwalić się albo dać znać „ogółowi” dlaczego nie ma czasu odpisać. Wszystko to za pomocą krótkiego tekstu (do 50 znaków) oraz wybranej emotikony.

Ulepszona funkcja Informacje (źródło: Blog WhatsApp)

Udostępniane Informacje stają się też jeszcze lepiej widoczne – będą wyświetlane w górnej części czatu indywidualnego oraz po wejściu w profil konkretnego użytkownika. Niestety nie pojawiają się one na liście kontaktów. Co ciekawe, użytkownicy mogą również odpowiadać bezpośrednio na te „statusy”.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Statusy rodem z Gadu-Gadu już dostępne w WhatsApp – jak wypróbować?

Meta twierdzi, że funkcja jest już wdrażana i prawdopodobnie możecie ją już wypróbować – mi się już udało. Zasada działania jest intuicyjna. Wystarczy, że otworzycie aplikację WhatsApp, stukniecie w menu (trzy kropki w prawym górnym rogu), a następnie klikniecie w pigułkę pod Waszym imieniem lub nazwą konta.

Ustawiając Informacje możesz wybrać dowolną emotikonę i wpisać tekst o długości do 50 znaków. Do wyboru masz również czas trwania np. 1 godzinę, 1 dzień, 1 tydzień lub niestandardowy czas (dzień wybrany za pomocą kalendarza). W ustawieniach decydujesz także, kto zobaczy pisane przez Ciebie Informacje np. Moje kontakty. Możesz także wykluczyć niektórych użytkowników.