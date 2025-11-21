Najnowsza aktualizacja Telegrama zmieni sposób, w jaki z niego korzystasz

Nowa aktualizacja Telegrama to nie tylko kosmetyczne zmiany. Dochodzą relacje na żywo, powtarzające się wiadomości oraz aukcje cyfrowych prezentów. Wszystko doprawione odświeżonym interfejsem i nowymi opcjami, które przypadną do gustu szczególnie streamerom.

Co zawiera najnowsza aktualizacja Telegrama?

Telegram coraz bardziej zbliża swoją formę do platformy społecznościowej, a najnowsza aktualizacja tylko przyspiesza ten kierunek, dodając funkcje znane głównie z serwisów społecznościowych.

Największą zmianą są relacje na żywo. Każdy użytkownik może uruchomić stream bezpośrednio z poziomu relacji, z czatem na żywo. Opcja ta jest dostępna zarówno z konta osobistego, jak i z grup czy kanałów. Do wyboru są te same ustawienia prywatności, co wcześniej: Wszyscy, Kontakty, Bliscy znajomi i Wybrani użytkownicy.

Widzowie mogą komentować transmisję, a swoje wiadomości wyróżniać Gwiazdkami Telegrama. To wewnętrzna waluta, kupowana za prawdziwe pieniądze, dzięki której można wspierać twórców. Komentarze opłacone Gwiazdkami są podświetlane i przypinane, a licznik w rogu pokazuje, ile twórca już zarobił.

Ważną dla twórców nowością jest obsługa kluczy RTMP. Jest to standardowy protokół do wysyłania wideo na żywo, dzięki któremu można streamować do Telegrama prosto z OBS czy XSplit. Pozwala to bezproblemowo prowadzić transmisje z wykorzystaniem istniejącej konfiguracji.

Kolejny element aktualizacji to powtarzające się zaplanowane wiadomości. Dotychczas można było jedynie wysłać wiadomość z opóźnieniem. Teraz tę samą wiadomość da się ustawić jako cykliczną, np. codziennie, raz w tygodniu czy dwa razy w miesiącu. Wystarczy napisać treść, przytrzymać ikonę Wyślij, wybrać datę i opcję Powtarzaj. To mały krok dla interfejsu, ale duży dla administratorów kanałów i grup: regulaminy, przypomnienia o transmisjach czy raportach mogą teraz lecieć w pełni automatycznie.

Interesującą zmianą jest nowy system aukcji prezentów. Telegramowe prezenty to animowane, kolekcjonerskie grafiki, które można eksponować na profilu, grupować w kolekcje, a nawet przenosić do portfela blockchain i handlować nimi na rynku prezentów.

Limitowane edycje wyprzedawały się w sekundy, więc teraz rozdysponowywane są w formie aukcji. Użytkownicy składają oferty w Gwiazdkach, rundami, a po zakończeniu ci z najwyższymi stawkami dostają prezenty, podczas gdy reszta otrzymuje swoje Gwiazdki z powrotem.

Aktualizacja Telegrama zawiera też odświeżone elementy interfejsu

Na iOS Telegram mocno rozwija stylistykę Liquid Glass, czyli półprzezroczyste, rozmyte tła, znane z systemu Apple. Przeprojektowano profile, ekran ustawień i menu załączników, dodając płynne, sprzętowo oszczędne animacje. Przez to aplikacja wygląda bardziej jak natywny element iOS niż zewnętrzna aplikacja.

Na Androidzie również pojawił się nowy, minimalistyczny pasek wprowadzania tekstu, a delikatne rozmycia podczas przewijania sprawiają, że całość wygląda świeżej i bardziej spójnie. Interfejs jest teraz wizualnie bliższy wersji na iOS, co może ułatwiać przesiadkę osobom rozważającym przejście z iOS na Androida.

Najnowsza wersja Telegrama jest już dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.