Niezły smartfon z dużą baterią. W takiej cenie grzech nie kupić

W Auchan wystartowała promocja z okazji Black Week. Dzięki niej przy zakupie wybranych urządzeń można zaoszczędzić nawet połowę ceny. Szczególnie skutecznie uwagę przykuwa jedna oferta, której głównym bohaterem jest tani smartfon z dużą baterią.

Teraz to naprawdę tani smartfon z dużą baterią. Realme Note 70T za 184,50 złotych w Auchan

Rozglądasz się właśnie za prostym smartfonem, który w absolutnie podstawowych zastosowaniach zapewni płynne działanie? Jedną z ciekawszych propozycji tego typu na rynku jest Realme Note 70T, który zadebiutował w sprzedaży w sierpniu 2025 roku. Już w regularnej cenie wynoszącej 369 złotych jest to zdecydowanie tani smartfon, a teraz w Auchan możesz go kupić za połowę ceny – czyli 184,50 złotych – jeśli tylko posiadasz kartę Skarbonka.

Tym, co w modelu Realme Note 70T robi największe wrażenie, bez wątpienia jest akumulator o bardzo dużej pojemności: 6000 mAh. Spokojnie pozwala on oczekiwać 2, a nawet 3 dni normalnego użytkowania na jednym ładowaniu. I tylko szkoda, że to ostatnie trwa dość długo, bo maksymalna moc uzupełniania energii wynosi jedynie 15 W.

Realme Note 70T (fot. Realme)

Poza tym smartfon Realme Note 70T został wyposażony w:

duży, 6,74-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności sięgającej 563 nitów,

8-rdzeniowy procesor Unisoc T7250 (12 nm; 1,8 GHz) połączony z 4 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki,

aparat 13 Mpix (f/2.2) z tyłu oraz 5 Mpix (f/2.2) z przodu,

pojedynczy głośnik z trybem 300% głośności,

moduły 4G (LTE), Wi-Fi i Bluetooth 5.2 oraz porty USB-C i mini jack,

a także system Android 15.

Całość wieńczy zaś obudowa o wymiarach 167,2×76,6×7,94 mm, cechująca się pyło- i wodoodpornością w klasie IP55. Waga zaś wynosi nieco ponad 200 gramów.

Dla kogo taki telefon?

Taka konfiguracja powinna dobrze sprawdzić się u osób o mniejszych wymaganiach, poszukujących prostego telefonu do rozmawiania, ale też oglądania filmów i seriali (choć raczej w domu, ze względu na niską jasność ekranu).

Promocja, dzięki której smartfon Realme Note 70T możesz kupić za niecałe dwie stówki, trwa do 26 listopada 2025 roku. Co wypada podkreślić, Auchan nie ma tych urządzeń na stanie – należy w sklepie stacjonarnym dokonać zamówienia, a produkt będzie gotowy do odbioru w ciągu maksymalnie tygodnia.

Promocja na smartfon Realme Note 70T w Auchan (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nie tylko ten smartfon. Promocja w Auchan wybiega szerzej

Smartfon Realme Note 70T nie jest jedynym urządzeniem, które w ramach tej promocji można teraz kupić w Auchan. Posiadacze karty Skarbonka mogą zaoszczędzić także na innych produktach – to między innymi:

kolorowe, atramentowe urządzenie wielofunkcyjne z łącznością Wi-Fi i automatycznym dupleksem HP Envy 6110E za 149,50 złotych (zamiast 299 złotych),

(zamiast 299 złotych), imprezowy głośnik Bluetooth o mocy 700 watów Blaupunkt PB08DB za 499,50 złotych (zamiast 999 złotych),

(zamiast 999 złotych), suszarka do włosów z dyfuzorem Łucznik HD 2400 za 49,50 złotych (zamiast 99 złotych),

(zamiast 99 złotych), a także 55-calowy telewizor Smart TV o rozdzielczości 4K Philips 55PUS7609 za 1199 złotych (zamiast 1999 złotych).