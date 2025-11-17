WhatsApp wyśle Ci takie powiadomienie. Wiele zmieni w Twoim życiu

Użytkownicy smartfonów każdego dnia otrzymują dziesiątki, a nawet setki powiadomień i wiele z nich ignorują, usuwając je bez czytania. Ten komunikat, który aplikacja WhatsApp wyświetli w niedalekiej przyszłości, będzie jednak zawierał bardzo ważną informację. Już dziś tłumaczymy, co zmieni w Waszym życiu.

WhatsApp pozwoli wymieniać wiadomości z osobami, korzystającymi z innych komunikatorów

Meta oficjalnie potwierdziła niedawne, nieoficjalne doniesienia o możliwości wymiany wiadomości pomiędzy użytkownikami WhatsAppa i innych komunikatorów. Osoby korzystające z tego komunikatora będą mogły z powodzeniem komunikować się z tymi, które używają aplikacji BirdyChat i Haiket.

Amerykański gigant zapowiedział, że użytkownicy WhatsAppa otrzymają w najbliższych miesiącach dedykowany komunikat. Pojawi się on w zakładce Ustawienia i będzie zawierał instrukcję, jak zacząć korzystać z przywoływanej funkcji.

Już teraz udostępniono natomiast artykuł w Centrum Pomocy pt. Informacje o WhatsAppie i aplikacjach zewnętrznych, który informuje, że użytkownicy z Unii Europejskiej będą mogli wysyłać wiadomości, zdjęcia, filmy, wiadomości głosowe i dokumenty osobom korzystającym z innych komunikatorów, które są zintegrowane z WhatsAppem.

Podkreślono również, że wiadomości i inne przesłane materiały będą w pełni szyfrowane, co oznacza, że WhatsApp ich nie zobaczy. Użytkownicy nie muszą zatem poświęcać prywatności na rzecz wygody, wynikającej z interoperacyjności komunikatora.

Warto też wiedzieć, że możliwość ta będzie dostępna wyłącznie na smartfonach z Androidem i iOS w przypadku kont, zarejestrowanych na numer telefonu operatora z obszaru Unii Europejskiej. Użytkownicy nie skorzystają z niej na tabletach, komputerach i w przeglądarce oraz w przypadku zarejestrowania konta na numer telefonu sieci spoza UE.

Meta nie robi tego z dobrej woli – zmusiła ją do tego Unia Europejska

Zapewnienie interoperacyjności WhatsAppa wynika z konieczności dostosowania się do przepisów, obowiązujących w Unii Europejskiej, a konkretniej Aktu o rynkach Cyfrowych (Digital Markets Act; DMA). To implikuje też wymienione powyżej ograniczenie dostępności.

Z informacji, jakie przekazała Meta, wynika, że katalog aplikacji firm trzecich, które zostaną zintegrowane z WhatsAppem, będzie sukcesywnie rozszerzany. Należy również oczekiwać analogicznego posunięcia w przypadku Messengera, szczególnie że także w jego kontekście deklarowano możliwość zapewnienia interoperacyjności z komunikatorami firm trzecich.

Początkowo funkcja ta może nie cieszyć się dużą popularnością z uwagi na nikłą popularność aplikacji BirdyChat i Haiket, ale niewykluczone, że z czasem się to zmieni, gdy możliwe stanie się wysyłanie wiadomości z WhatsAppa do użytkowników – na przykład – Messengera czy Telegrama albo Signala.