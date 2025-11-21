Rewolucja w smartfonach. Proste przesyłanie plików między iOS i Androidem w końcu możliwe

Wreszcie doczekaliśmy się udostępnienia przełomowej funkcji, która pozwala na szybkie i łatwe przesyłanie plików między smartfonami opartymi na systemach iOS i Android. Google zaanonsowało jednak jeszcze więcej nowości.

Google zbudowało most między Androidem i iOS

Technologiczny gigant z Mountain View zaanonsował kilka ciekawych nowości w swoich systemach. Jedna z nich to udostępnienie długo wyczekiwanej przez użytkowników funkcji Quick Share współpracującej z AirDrop. O możliwości pojawienia się tej opcji wspominaliśmy już w listopadzie 2024 roku. Teraz wreszcie stała się ona rzeczywistością.

Jeśli chcesz podzielić się zdjęciami, nagraniami czy innymi plikami z członkami rodziny lub znajomymi, to po prostu chcesz je wygodnie, szybko i łatwo przesłać. Schody jednak pojawiają się, gdy Ty i druga osoba korzystacie ze smartfonów opartych na różnych systemach. Quick Share może teraz być też formą mostu pomiędzy urządzeniami z iOS i Androidem.

Warto podkreślić, że Quick Share współpracujące z usługą AirDrop jest póki co dostępne jedynie na urządzeniach z serii Google Pixel 10. Technologiczny gigant wspomina też, że łatwe przesyłanie plików między iPhonem a urządzeniem z Androidem zostało opracowane z ekspertami ds. bezpieczeństwa, a pliki są chronione silnymi zabezpieczeniami.

Sztuczna inteligencja Gemini debiutuje w Android Auto

Google pochwaliło się też, że asystent głosowy Gemini oparty na sztucznej inteligencji pojawi się w kolejnym miejscu. W najbliższych miesiącach technologiczny gigant z Mountain View rozpocznie wdrażanie Gemini w Android Auto. Co ważne, proces ten będzie stopniowy i Gemini pojawi się u użytkowników, którzy zdecydowali się na Gemini na smartfonach zamiast Asystenta Google.

Osoby, które otrzymają dostęp do Gemini w Android Auto, będą mogły korzystać z funkcji, takich jak możliwość:

głosowego poszukiwania i dodawania przystanków (np. restauracji) w oparciu o porady Gemini,

przesyłania wiadomości do konkretnych kontaktów, np. z czasem dotarcia i emoji,

głosowego korzystania z narzędzi Google (Kalendarza, Zadań, Keep) oraz Samsunga (Kalendarza, Notatek, Reminder), a także skrzynki Gmail w trakcie jazdy – kierowca będzie mógł podczas prowadzenia poprosić Gemini m.in. o wyszukanie adresu zarezerwowanego hotelu, a nawet poprosić o podsumowanie nieodczytanych maili,

tworzenia playlist na YouTube Music, Spotify i innych,

prowadzenia rozmowy na żywo (wersja beta).

Asystent Gemini AI debiutuje na całym świecie łącznie w 45 językach.

Nowość trafi również do użytkowników GeForce Now i Chromebook. Dzięki współpracy Google z platformą Nvidia GeForce Now posiadacze Chromebooków mogą strumieniować ponad 2 tysiące gier za pomocą usługi Fast Pass. Ponadto osoby, które kupią Chromebooka, otrzymają roczną subskrypcję GeForce Now Fast Pass. Subskrypcja ta umożliwi 10 godzin grania przez miesiąc z możliwością przedłużenia do pięciu niewykorzystanych godzin.