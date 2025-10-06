Rewolucja w WhatsAppie. Koniec z wymówkami

Meta szykuje prawdziwą rewolucję w WhatsAppie. Wielu użytkowników czekało na tę funkcję od dawna, szczególnie jeśli mieli wśród znajomych osoby, które nadal nie założyły konta z tego jednego powodu.

Numer telefonu jest dziś konieczny do założenia konta na WhatsAppie

W ostatnim czasie Meta sukcesywnie uzupełnia funkcje jednego z najbardziej popularnych komunikatorów. Mowa tutaj oczywiście o WhatsAppie, który pozwala użytkownikom jeszcze lepiej wyrażać siebie, a nawet tłumaczyć wiadomości bezpośrednio w aplikacji czy korzystać z AI.

Jest jednak coś, co od samego początku istnienia znacząco odróżnia WhatsAppa na tle konkurencji. Konto w tym komunikatorze jest ściśle powiązane z numerem telefonu, co niekoniecznie jest lubianym przez wiele osób rozwiązaniem. Powiem więcej – konieczność skorzystania z numeru telefonu jest bardzo częstą wymówką, aby z niego nie korzystać. Wygląda jednak na to, że Meta jest już coraz bliżej rewolucji i wyeliminowania takich wymówek.

Już w maju 2023 roku na łamach Tabletowo wspominaliśmy, że Meta może pracować nad uzupełnieniem WhatsAppa o możliwość wyszukiwania użytkowników wyłącznie po ich nazwie. Wygląda na to, że prace nad tą opcją są na coraz bardziej zaawansowanym etapie.

Rezerwacja nazwy użytkownika w WhatsApp

Już jakiś czas temu zauważono kod w kompilacji TestFlight, wskazujący, że użytkownik WhatsAppa może stworzyć nawę, która:

nie zaczyna się od „www”,

zawiera minimum jedną literę – niedopuszczalne będą nazwy złożone wyłącznie z cyfr lub symboli,

może zawierać małe litery (od a do z), cyfry, kropki oraz podkreślenia.

Teraz twórcy w WABetaInfo dostrzegli kolejną nowość. W wersji beta WhatsAppa 2.25.28.12 na Androida, w sekcji Ustawienia, pojawiła się opcja rezerwacji nazwy użytkownika. Dzięki niej obecni użytkownicy komunikatora będą mogli stworzyć własną, unikatową nazwę wcześniej niż osoby dopiero go zakładające. Funkcja ma być wdrażana stopniowo i podobno „sprawiedliwie”.

Rezerwacja nazwy użytkownika (źródło: WABetaInfo)

Poza funkcją rezerwacji nazwy użytkownika Meta pracuje także nad nowym przyciskiem skrótu do ekranu statusu dla czatów błyskawicznych w iOS. Warto również wspomnieć, że wersja WhatsApp 2.25.28.12 na Androida ma otrzymać tryb incognito dla Meta AI. Dzięki temu rozmowy z botem będą tymczasowe i prywatne oraz nie będą wykorzystywane do ulepszania modeli sztucznej inteligencji.