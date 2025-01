Instagram wydłuża Rolki. Jednak nie do 10 minut, jak zapowiadał

Instagram oficjalnie wydłużył maksymalną długość rolek. Zmiana została ogłoszona przez szefa platformy, Adama Mosseriego. Jak długie filmy pionowe zobaczymy teraz w rolkach?

Nowa długość rolek – więcej możliwości dla twórców

Do tej pory maksymalna długość rolek na Instagramie wynosiła 90 sekund, co dla wielu użytkowników okazywało się zbyt krótkim czasem, szczególnie w przypadku bardziej rozbudowanych materiałów wideo, takich jak poradniki, miniaturowe vlogi czy bardziej szczegółowe prezentacje produktów.

Adam Mosseri w oficjalnym komunikacie przyznał, że decyzja o wprowadzeniu trzyminutowych rolek została podjęta na podstawie licznych opinii użytkowników, którzy prosili o większą elastyczność. Wydłużenie czasu trwania rolek ma umożliwić twórcom głębsze zaangażowanie odbiorców i rozszerzenie możliwości narracyjnych.

Choć Instagram już wcześniej testował wydłużenie czasu trwania rolek do nawet 10 minut, Mosseri i jego zespół postanowili na razie wprowadzić ograniczenie do trzech minut. Ma to zapewnić zachowanie dynamicznej formy pionowych wideo, która jest jednym z kluczowych elementów ich sukcesu.

Wydłużenie czasu trwania rolek sprawi, że treści będą mogły lepiej konkurować z materiałami publikowanymi na innych platformach, takich jak TikTok (ale jak wiemy przynajmniej na razie nie w USA) czy YouTube Shorts, gdzie dłuższe formaty są już dostępne od jakiegoś czasu.

Instagram musi bić się o użytkowników

Zmiana ta wydaje się także reakcją na działania konkurencji. TikTok, który od lat jest liderem w segmencie krótkich form wideo, wprowadził możliwość tworzenia trzyminutowych filmów już w 2021 roku, a w późniejszych latach pozwolił na publikację materiałów trwających nawet do 10 minut. Instagram przez długi czas opierał się takim zmianom.

Mosseri w ubiegłym roku twierdził nawet, że Instagram nie zamierza „poświęcać swojej esencji” na rzecz dłuższych formatów. Jednak rosnące zapotrzebowanie użytkowników na bardziej rozbudowane treści i zmieniający się rynek mediów społecznościowych skłoniły firmę do rewizji tej strategii.

Wprowadzenie dłuższych rolek zbiegło się w czasie ze zbanowaniem TikToka w Stanach Zjednoczonych. Taka sytuacja otwiera przed Instagramem szansę na przejęcie części bazy użytkowników chińskiej platformy, szczególnie tych, którzy korzystali z niej do publikowania dłuższych materiałów wideo w orientacji pionowej.