Jaki powerbank z wbudowanym przewodem? Najlepsze opcje dla zapominalskich

Zupełnie mnie nie dziwi, że w sprzedaży coraz częściej pojawiają się powerbanki z wbudowanymi przewodami. O ileż jest to praktyczniejsze, gdy kabelek jest na stałe połączony z takim akcesorium! Nie trzeba pamiętać, by zabierać go ze sobą i nie ma ryzyka, że gdzieś się zapodzieje. Jako że wybór staje się coraz większy, przedstawiamy ranking powerbanków z wbudowanymi przewodami, aby pomóc Ci wybrać ten najlepszy dla Ciebie.

Powerbank z wbudowanym przewodem to naprawdę dobry pomysł

To zaskakujące, że producentom aż tyle czasu zajęło zrozumienie, że wbudowanie przewodu w powerbank to pomysł genialny w swojej prostocie. Rozwiązuje problemy zapominalskich i roztargnionych, a wszystkim zwiększa wygodę.

Choć to stosunkowo nowe rozwiązanie, w sklepach można już znaleźć wiele różnych akcesoriów tego rodzaju. Ich producenci prezentują rozmaite podejścia do tematu. Niektórzy z nieużywanego kabelka pozwalają zrobić uchwyt, inni umożliwiają zwinięcie przewodu do środka, aby nie zajmował niepotrzebnie przestrzeni w torbie czy torebce. Są też tacy, którzy integrują z powerbankiem więcej niż jeden kabel.

W tym rankingu znajdziesz, moim zdaniem, najlepsze powerbanki z wbudowanymi przewodami. Na zestawienie składa się 8 modeli o pojemności 10000 mAh lub 20000 mAh. Starałem się zmieścić w nim akcesoria o różnej charakterystyce – stąd na przykład obecność powerbanku solarnego, modelu kompatybilnego z technologią MagSafe, akcesoriów z wtykami USB-C i Lightning oraz obsługujących szybkie ładowanie.

Ceny powerbanków w rankingu rozpoczynają się od niespełna 100 złotych, a kończą w okolicach 250 złotych. Oto modele, które polecam…

Jaki powerbank z wbudowanym kablem? Ranking 2025:

Skoro listę mamy już za sobą, czas przejść do omówienia poszczególnych propozycji. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Xiaomi Power Bank 10000 mAh 22,5 W – powerbank z wbudowanym przewodem do 100 złotych

Jeśli marzy Ci się tani powerbank z wbudowanym kablem typu USB-C, Xiaomi ma coś takiego w swojej ofercie. Akcesorium kosztuje mniej niż 100 złotych, a wewnętrzny akumulator cechuje się pojemnością 10000 mAh, co powinno wystarczyć na prawie dwa pełne ładowania typowego smartfona. Dzięki trybowi ładowania o niskim natężeniu prądu z powodzeniem można też uzupełniać energię w innych, mniejszych urządzeniach, takich jak słuchawki TWS.

Xiaomi Power Bank 10000 mAh 22,5 W (fot. Xiaomi)

Ładowanie przy użyciu tego powerbanku odbywa się całkiem szybko, ponieważ maksymalna moc wyjściowa wynosi 22,5 W. Wartość ta dotyczy zarówno zintegrowanego przewodu (który, gdy nieużywany, może pełnić funkcję uchwytu), jak i obu dodatkowych portów: USB typu C oraz USB typu A. Producent postarał się też o zabezpieczenia (m.in. przed przegrzaniem, przepięciem i przeładowaniem), a dopełnieniem całości jest wyjątkowo estetyczna konstrukcja.

Najważniejsze cechy powerbanku Xiaomi PN104033:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania: 22,5 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

wymiary: 105×65×27 mm,

waga: 213 g,

Extralink EPB-091 10000 mAh Solar Power – solarny powerbank z wbudowanymi kablami

W kategorii „do 100 złotych” mieści się również solarny powerbank Extralink EPB-091. Został on wyposażony w akumulator o pojemności 10000 mAh, w którym energię uzupełniać można także za pomocą promieni słonecznych padających na jego obudowę. To ciekawa opcja dla aktywnych, a w szczególności miłośników biwaków, górskich wypraw czy długich, pieszych wycieczek. Ciekawostką może być też obecność wbudowanej latarki.

Powerbank Extralink PB-091 (fot. Extralink)

To niezwykle wszechstronny powerbank. Oddaje do dyspozycji użytkownika dwa porty USB-A, jeden port USB-C, a także jeden port microUSB, a do tego jeszcze ma cztery wbudowane kable z wtykami USB-C, USB-A, Lightning i microUSB. Na dobrą sprawę za jedyny minus można by uznać maksymalną moc wyjściową, wynoszącą tylko 10 W. Lista plusów jest jednak wyraźnie dłuższa.

Najważniejsze cechy powerbanku Extralink EPB-091:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania: 10 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 przewód USB-A, 1 przewód Lightning, 1 przewód microUSB, 1 port USB-C, 2 porty USB-A, 1 port microUSB,

wymiary: 147×70×20 mm,

waga: 247 g,

Może i nie ma czterech, ale dwa wbudowane kable to też fajna sprawa. Szczególnie że mamy tu zarówno przewód z wtykiem USB-C, jak i Lightning (a oba pokryte są plecionką o wysokiej trwałości). O co chodzi? O powerbank Anker Zolo charakteryzujący się pojemnością 10000 mAh – podobnie jak dwa poprzednie i (spoiler) dwa następne modele w tym zestawieniu.

Anker Zolo (fot. Anker)

Poza dwoma wbudowanymi przewodami dużym atutem tego powerbanku jest maksymalna moc wyjściowa wynosząca 30 W, dzięki czemu ładowanie odbywa się bardzo szybko. W tym miejscu warto też wspomnieć o obsłudze standardów Power Delivery oraz Quick Charge. Dopełnieniem całości jest całkiem przyjemna dla oka obudowa, która w dodatku została wykona w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Najważniejsze cechy powerbanku Anker Zolo:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania: 30 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 przewód Lightning, 2 porty USB-C, 1 port Lightning, 1 port USB-A,

wymiary: 110×66×25 mm,

waga: 217 g,

Tech-Protect PB31 LifeMag 10000 mAh – powerbank MagSafe z wbudowanym przewodem

Pozostańmy w temacie wszechstronnych akcesoriów, ponieważ ciekawą alternatywę dla wyżej podanego modelu stanowi powerbank Tech-Portect PB31 LifeMag. On również cechuje się pojemnością 10000 mAh oraz obecnością dwóch przewodów: po jednym USB-C i Lightning. Na pozór jest gorszy, ponieważ maksymalna moc ładowania wynosi jedynie 15 W.

Tech-Protect PB31 (fot. Tech-Protect)

Model ten ma jednak jeden niepodważalny atut, a jest nim mianowicie instalacja umożliwiająca ładowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem technologii MagSafe. Warto też zwrócić uwagę na obecność praktycznego wyświetlacza informującego o stanie naładowania akumulatora oraz szereg zabezpieczeń, przede wszystkim przeciwprzepięciowego, przeciwprzeciążeniowego oraz przeciwspięciowego.

Najważniejsze cechy powerbanku Tech-Protect PB31:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania: 15 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 przewód Lightning, 1 port USB-C, 1 port USB-A, pole magnetyczne,

wymiary: 78×32×22 mm,

waga: 150 g,

cena i dostępność:

3mk PastelUp 10000 mAh – stylowy powerbank z kabelkiem i ładowaniem bezprzewodowym

I jeszcze jeden powerbank oferujący ładowanie bezprzewodowe – tym razem zaprojektowany przez ekipę polskiej firmy 3mk. Nazywa się PastelUp i przykuwa wzrok oryginalnym designem utrzymanym w – kto by się spodziewał – pastelowych barwach. Konstrukcja akcesorium jest nie tylko ładna, ale też praktyczna – zawiera wbudowany przewód oraz wycięcie pozwalające schować drugi kabelek (z wtykami USB-C i Lightning).

3mk PastelUp (fot. Tabletowo.pl)

Powerbank ma pojemność 10000 mAh i umożliwia ładowanie z mocą maksymalnie 22,5 W. Dwa pola magnetyczne MagSafe / Qi na froncie służą zaś, odpowiednio, do ładowania smartfona (z mocą do 15 W) oraz smartwatcha Apple Watch (do 3 W). Przysłowiową wisienką na torcie jest wyświetlacz wskazujący status akumulatora.

Najważniejsze cechy powerbanku 3mk PastelUp:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania: 22,5 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A, niezintegrowany przewód USB-C/Lightning, 2 pola magnetyczne,

waga: ~100 g,

Xiaomi Power Bank 20000 mAh 33W – szybki i pojemny powerbank z wbudowanym przewodem

Celujesz w powerbank z wbudowanym kablem, ale oczekujesz, że będzie miał większą pojemność? Zatem czas na pierwszy w tym zestawieniu model oferujący 20000 mAh, co spokojnie powinno wystarczyć na trzy ładowania smartfona. Jest to konkretnie propozycja marki Xiaomi, która – poza dużą pojemnością – może także pochwalić się dużą mocą wyjściową, wynoszącą aż 33 W. W razie czego oferuje też tryb niskiego napięcia.

Xiaomi Power Bank PB2030MI (fot. Xiaomi)

Akcesorium ma wbudowany przewód USB typu C oraz dwa dodatkowe gniazda: USB-C i USB-A. Cechuje go również wielowarstwowy system zabezpieczeń (przede wszystkim przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarciami) oraz bardzo przyjemna dla oka obudowa o stonowanym designie.

Najważniejsze cechy powerbanku Xiaomi PB2030MI:

pojemność: 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 33 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

wymiary: 127×71×31 mm,

Baseus Bipow 2 20000 mAh – uniwersalny i solidny powerbank z przewodem USB-C

Powerbank Baseus Bipow 2 również cechuje się pojemnością 20000 mAh, ale oferuje nieco niższą moc wyjściową – sięga ona jedynie 20 W. Mimo wszystko jest to opcja godna rozważenia – szczególnie przez użytkowników, dla których absolutnym priorytetem jest solidność i wytrzymałość.

Baseus Bipow 2 (fot. Baseus)

Akcesorium ma solidną obudowę oraz chip do monitorowania i kontrolowania procesu ładowania. Z kolei zintegrowany przewód USB typu C przeszedł serię testów pod kątem wyginania i odrywania. Co ciekawe, może on służyć zarówno do ładowania innych urządzeń, jak i uzupełniania energii w samym powerbanku. Ostatnią z ciekawostek jest zaś zintegrowany wyświetlacz na przednim panelu.

Najważniejsze cechy powerbanku Baseus Bipow 2:

pojemność: 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 20 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

wymiary: 147×74×32 mm,

waga: 460 g,

Baseus Elf 20000 mAh – powerbank z przewodem i szybkim ładowaniem o mocy 65 W

Na koniec zostawiłem jeszcze jedno akcesorium tego producenta. Konkretnie jest to Baseus Elf, który może i kosztuje dużo więcej niż pozostałe powerbanki w tym zestawieniu, ale ma też nad nimi pewną istotną przewagę. A jest nią obsługa bardzo szybkiego ładowania z mocą 65 W – przy użyciu zintegrowanego przewodu USB-C.

Baseus Elf (fot. Baseus)

Ten powerbank o pojemności 20000 mAh oddaje do dyspozycji użytkownika także standardowe porty i w przypadku ładowania wielu urządzeń moc jest dzielona: odpowiednio na 30, 20 i 15 W. Warto tu wspomnieć o obsłudze standardów Power Delivery, Quick Charge, SCP, FCP, AFC i PE+. System zabezpieczeń i wyświetlacz stanowią dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy powerbanku Baseus Elf:

pojemność: 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 65 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 2 porty USB-A,

wymiary: 152×68×28 mm,

waga: 420 g,

Jaki powerbank z wbudowanym przewodem wybrać?

Wierzę, że to zestawienie pomogło Ci odnaleźć odpowiedź na pytanie zadane powyżej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.