Microsoft ma już 47 lat

Bill Gates to nazwisko znane miliardom ludzi na świecie. W czasach, gdy ludzie używali jeszcze maszyn do pisania, człowiek ten założył razem z przyjacielem firmę, dzięki której obecnie korzystamy z Windowsa, Xboxa i wielu innych nowoczesnych rozwiązań.

4 kwietnia 1975 roku – narodziny Microsoftu

Powyższa data to dzień, w którym powstała firma Microsoft, produkująca oprogramowanie komputerowe. Początkowo Bill Gates oraz Paul Allen prowadzili ją w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Po kilku latach, przedsiębiorstwo mogło przenieść się do stanu Waszyngton, by później rozwinąć się w dużą, międzynarodową korporację technologiczną. W 1985 roku zaprezentowano pierwsze wydanie systemu Windows. Osiągnęło ono taki sukces, że Bill Gates w wieku 31 lat mógł zostać najmłodszym miliarderem na świecie.

W 1995 roku nastąpił kolejny przełom: Windows 95. Ta edycja systemu Microsoftu stała się popularna wśród użytkowników masowo kupowanych już wtedy komputerów osobistych. Twórcy oprogramowania zrozumieli, że docieranie do korporacji i budowanie dla nich narzędzi jest istotne, ale ważne są także produkty skierowane do odbiorcy masowego. Dlatego też Windows 95 miał być inny, ładny. W telewizji pojawiały się reklamy tego systemu, co napędzało sprzedaż komputerów osobistych. W ciągu pierwszych pięciu tygodni sprzedaży nowego systemu, znalazło się na niego 7 milionów nabywców.

W 2001 roku Microsoft pokazał światu swoją pierwszą konsolę do gier: Xbox. Wprowadzony później model rozgrywki sieciowej zrewolucjonizował raczkującą jeszcze branżę gamingową, by po latach doprowadzić sytuacji, w której wykupując jeden abonament, mamy dostęp do setek gier.

Po drodze Microsoft miał też swój mały romans z telefonami z dotykowym ekranem, tworzył systemy dla smartfonów, a nawet był w posiadaniu mobilnego działu Nokii.

Oczywiście nie sposób opisać wszystkich działań firmy przez całe dziesięciolecia, a nawet wymienić wszystkich aktualnie oferowanych usług. Mamy wszak do czynienia z jedną z najbogatszych międzynarodowych korporacji na świecie.

Dobrze, że Gates te 47 lat temu postanowił ruszyć z własnym biznesem. Dzięki temu możemy dziś korzystać z Windowsa 11 ;)