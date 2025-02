Te flagowe smartfony poznamy szybciej niż zazwyczaj

Samsung przyzwyczaił nas do prezentowania flagowych smartfonów w styczniu, za to Apple preferuje organizować wrześniowe pokazy. Inni producenci pozwalają sobie na więcej luzu i niewykluczone, że od pierwszych „flagowców na 2026 rok” dzieli nas pół roku z lekkim hakiem.

Jesienna seria

Przyglądając się wyłącznie androidowej części rynku można bez problemu zauważyć, że oprócz Sony oraz wspomnianego wyżej Samsunga większość flagowych smartfonów debiutuje w w ostatnich miesiącach danego roku. Choć moglibyśmy doszukiwać się w tym przypadku, to logika za tym stojąca jest na wyciągnięcie ręki.

Chodzi oczywiście o układy mobilne. Korzystający z autorskich chipów Google czy Apple nie mają nad sobą żadnej presji zewnętrznej i to właśnie debiut nowych smartfonów jest zazwyczaj okazją na prezentację własnych osiągnięć w zakresie SoC. Reszta stawki wybiera moduły przygotowane przez MediaTeka lub Qualcomma i to do nich stara się dobrać datę premiery urządzeń. Możliwe, że efektem tej współzależności będzie szybsza premiera niektórych flagowców jeszcze w tym roku.

Flagowe smartfony z Chin zadebiutują wcześniej?

Źródłem informacji jest Digital Chat Station, którego przewidywania udostępniane na platformie Weibo nieraz okazywały się trafne. Jakiś czas temu pojawiła się sugestia, że Snapdragon 8 Elite 2 zostanie oficjalnie zaprezentowany w październiku 2025 roku. Teraz okazuje się, że Qualcomm jak i MediaTek ze swoim Dimensity 9500 mogą nieco namieszać w kalendarzu i zaprezentować nowe SoC pod koniec września.

Teraz do gry wchodzą dwie kwestie. Pierwsza – producenci pokroju Vivo, Xiaomi i OnePlusa najczęściej prezentowali swoje flagowe urządzenia kilka dni przed lub po prezentacji nowych układów mobilnych. Druga – pierwszy października to święto narodowe w Chinach, które de facto składa się na siedmiodniowy czas celebracji. Producenci mogą być skłonni do prezentacji urządzeń przed, a nie po tym okresie.

Przechodząc do meritum – według DCS jest szansa, że pierwsze flagowe smartfony ze Snapdragonem 8 Elite 2 i Dimensity 9500 mogą zostać zaprezentowane już pod koniec września 2025 roku. Wśród potencjalnych kandydatów do tego tytułu wymienia się właśnie Xiaomi 16, OnePlus 14 i serię Vivo X300.

Oczywiście dla nas zmiana może pozostać nieodczuwalna – w końcu te smartfony i tak najprawdopodobniej pojawią się na europejskich rynkach dopiero w 2026 roku. Sytuacja może być jednak polem do ciekawych obserwacji – w końcu przeważnie w 3. tygodniu września debiutują nowe iPhone’y. Czy Apple wystraszy się chińskiego patriotyzmu i przesunie wydarzenia na korzystniejszy dla siebie termin czy może będzie chciało udowodnić swoją wyższość i pozostanie przy kalendarzowej tradycji? Odpowiedź poznamy zapewne niedługo po okresie wakacyjnym.