Tesla Model Y Juniper z pełną ofertą w Polsce. Poznaliśmy ceny

Nowa Tesla Model Y w trzech wersjach zadebiutowała w polskim konfiguratorze. Poznaliśmy więc ceny samochodu, który może sprzedawać się całkiem dobrze.

Tesla Model Y Juniper wprowadza kilka znaczących zmian, ale…

Wszystko wskazuje, że nie mamy do czynienia z samochodem, którego określimy zupełnie nową generacją. To raczej głęboki lifting, który przynosi zestaw odczuwalnych zmian i ulepszeń. Pod spodem jest jednak nadal ta sama, znana już od kilku lat platforma.

Tesla Model Y Juniper zadebiutowała na początku tego roku. Wówczas dowiedzieliśmy się, że samochód otrzymał wyraźnie odświeżony design z przodem nawiązującym do modeli Cybertruck i Cybercab. Przeprojektowania doczekał się również tył, a wnętrze zbliżyło się do tego, co oferuje Tesla Model 3 Highland. Na szczęście, w Modelu Y dźwignia kierunkowskazów pozostała na swym miejscu i nie musimy męczyć się z niezbyt wygodnymi przyciskami na kierownicy.

Z kolei od dziennikarzy, którzy mieli już okazję sprawdzić nowy Model Y, dowiemy się, że faktycznie poprawiono wyciszenie wnętrza. Do tego dochodzi usprawnione zawieszenie – teraz jest bardziej komfortowe, to wcześniejsze było zbyt sztywne. Jakość wykonania wnętrza jest na zadowalającym poziomie, a system audio gra zdecydowanie dobrze. Do tego dochodzi szereg mniejszych zmian, zarówno tych w dobrych kierunku, jak i tych w złym.

Tesla Model Y Juniper z pełną ofertą w Polsce

Dotychczas mogliśmy zdecydować się wyłącznie na Model Y Launch Series, czyli wariant z niemal topowym wyposażeniem. Teraz został on wycofany i w ofercie pojawiła się Tesla Model Y w bardziej podstawowych odmianach. Oczywiście te podstawowe warianty można wyposażyć w elementy znane z Launch Series, aczkolwiek – co jest chyba oczywiste – bez plakietek z tej specjalnej edycji.

Ceny w Polsce przedstawiają się następująco:

Nowy Model Y RWD – 500 km zasięgu, 5,9 s w sprincie 0-100 km/h, prędkość maksymalna 201 km/h, cena 204990 złotych (bez zmian względem przedlifta),

Nowy Model Y Long Range RWD – 622 km zasięgu, 5,6 s w sprincie 0-100 km/h, prędkość maksymalna 201 km/h, cena 219990 złotych (+5000 złotych względem przedlifta),

Nowy Model Y Long Range AWD – 586 km zasięgu, 4,8 s w sprincie 0-100 km/h, prędkość maksymalna 201 km/h, cena 229990 złotych (+5000 złotych względem przedlifta).

Tesla Model Y RWD ma być dostępna w okolicach maja lub czerwca, wersja Long Range RWD w czerwcu, a Long Range AWD zacznie trafiać do klientów już w marcu tego roku. Można spodziewać się, że w przyszłości dołączy jeszcze bardziej usportowiony wariant Performance.