Na temat serii Nothing Phone (3a) wiemy już prawie wszystko

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że na temat serii Nothing Phone (3a) wiemy już niemal wszystko. Poznaliśmy specyfikację, a także wygląd nowych smartfonów.

Nothing Phone (3a) – specyfikacja i wygląd

Marka Nothing już niebawem zaprezentuje nowe smartfony – Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro. Jeśli cena będzie atrakcyjna, to dostaniemy naprawdę dobre urządzenia. Co więcej, ich wnętrzności zostaną zamknięte w obudowach o zdecydowanie wyróżniającym się designie.

Zacznijmy od podstawowego modelu. Nothing Phone (3a) będzie wyposażony w 6,77-calowy ekran AMOLED o maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Wydajność na zadowalającym poziomie ma zapewnić procesor Snapdragon 7s Gen 3, któremu – zależnie od wybranej wersji – towarzyszyć będzie 8 lub 12 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć na dane, to użytkownik otrzyma do dyspozycji 128 lub 256 GB.

Z tyłu obudowy znajdzie się zestaw trzech aparatów – główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix. Do tego dojdzie 2-krotny zoom optyczny i 30-krotny zoom cyfrowy.

(źródło: Android Headlines)

Natomiast z przodu umieszczony ma być aparat 32 Mpix. Nie zabrakło miejsca dla niemałego akumulatora o pojemności 5000 mAh, a także pojawi się modem Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6. Czas ładowania do 50% będzie wynosił 19 minut, do 100% już 56 minut.

(źródło: Android Headlines)

Obudowa ma mieć 163,52 x 77,5 x 8,35 mm, a waga to 201 gramów. Nad całością będzie działał Android 15. Ceny nie są jeszcze znane, ale wypada przypomnieć, że Nothing Phone (2a) w dniu debiutu kosztował 349 dolarów. W Polsce ceny startowały od nieco ponad 1400 złotych.

Nothing Phone (3a) Pro – specyfikacja i wygląd

Przejdźmy do Nothing Phone (3a) Pro, który w wielu kwestiach będzie podobny lub prawie identyczny jak model bez „Pro” w nazwie. Użytkownik dostanie ten sam ekran i procesor. Do dyspozycji będziemy mieli 12 GB RAM i 256 GB na dane – obecnie znane są parametry jednego wariantu, aczkolwiek w ofercie może pojawić się tylko ta jedyna opcja.

(źródło: Android Headlines)

Owszem z tyłu też zobaczymy trzy aparaty – 50 Mpix główny, 8 Mpix ultraszerokokątny i 50 Mpix teleobiektyw. Możliwości zoomu mają być jednak lepsze – 3-krotny optyczny i 60-krotny cyfrowy. Natomiast z przodu znajdzie się aparat 50 Mpix. Jeśli chodzi o akumulator, Bluetooth czy Wi-Fi to nie będzie różnic względem tańszego brata.

(źródło: Android Headlines)

Wymiary obudowy wyniosą 163,52 x 77,5 x 8,39 mm, a waga to 211 gramów. Po wyjęciu z pudełka smartfon ma działać pod kontrolą Androida 15. W związku z tym, że cena nie jest obecnie znana, to pozostaje przypomnieć, że Nothing Phone (2a) Plus w dniu premiery kosztował 399 dolarów. W Polsce w przedsprzedaży kosztował 1999 złotych.

Za przedstawione grafiki należy podziękować serwisowi Android Headlines. Z kolei materiały wideo, które oficjalnie zobaczymy prawdopodobnie w dniu premiery, udostępnił Arsène Lupin na platformie X.

Oba smartfony mają zadebiutować już 4 marca. Wypada jeszcze dodać, że seria Nothing Phone (3a) zrobi fotograficzny krok naprzód, o czym mogliśmy niedawno usłyszeć.